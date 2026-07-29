Real Madrid, Rodri ile anlaştı iddiası

Real Madrid'in, Manchester City forması giyen Rodri'nin transferinde önemli bir aşama kaydettiği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre İspanyol devi, 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı.
RODRİ'NİN ÖNCELİĞİ REAL MADRİD
Rodri'nin kariyerine Santiago Bernabeu'da devam etmeye sıcak baktığı ve Real Madrid'i öncelikli tercih haline getirdiği belirtildi.
Oyuncu cephesiyle anlaşmaya varılmasının ardından İspanyol kulübünün tamamen Manchester City ile yürütülen bonservis görüşmelerine odaklandığı aktarıldı.
KULÜPLER ARASINDA PAZARLIK SÜRÜYOR
Real Madrid ile Manchester City arasındaki görüşmelerin resmen başladığı ancak bonservis bedeli konusunda henüz anlaşma sağlanamadığı ifade edildi.
Manchester City'nin İspanyol futbolcu için 50 ila 60 milyon euro arasında bir bedel talep ettiği öne sürüldü.
Real Madrid'in ise Rodri'nin sözleşmesinde son yıla girmesini dikkate alarak transferi daha düşük bir rakama tamamlamak istediği kaydedildi.
MOURINHO'DAN DOĞRUDAN TEMAS
Haberde Jose Mourinho'nun da Rodri ile doğrudan görüşerek oyuncuyu Real Madrid projesine ikna etmeye çalıştığı iddia edildi.
ORTA SAHANIN MERKEZİNE DÜŞÜNÜLÜYOR
Real Madrid'in Rodri'yi orta sahadaki kontrolü ve savunma gücünü artıracak kilit bir oyuncu olarak gördüğü belirtildi.
İspanyol yıldızın transfer edilmesi halinde Federico Valverde ve Jude Bellingham'ın hücumda daha özgür kullanılabileceği ifade edildi.
RODRİ'NİN ÖNCELİĞİ REAL MADRİD
Rodri'nin kariyerine Santiago Bernabeu'da devam etmeye sıcak baktığı ve Real Madrid'i öncelikli tercih haline getirdiği belirtildi.
Oyuncu cephesiyle anlaşmaya varılmasının ardından İspanyol kulübünün tamamen Manchester City ile yürütülen bonservis görüşmelerine odaklandığı aktarıldı.
KULÜPLER ARASINDA PAZARLIK SÜRÜYOR
Real Madrid ile Manchester City arasındaki görüşmelerin resmen başladığı ancak bonservis bedeli konusunda henüz anlaşma sağlanamadığı ifade edildi.
Manchester City'nin İspanyol futbolcu için 50 ila 60 milyon euro arasında bir bedel talep ettiği öne sürüldü.
Real Madrid'in ise Rodri'nin sözleşmesinde son yıla girmesini dikkate alarak transferi daha düşük bir rakama tamamlamak istediği kaydedildi.
MOURINHO'DAN DOĞRUDAN TEMAS
Haberde Jose Mourinho'nun da Rodri ile doğrudan görüşerek oyuncuyu Real Madrid projesine ikna etmeye çalıştığı iddia edildi.
ORTA SAHANIN MERKEZİNE DÜŞÜNÜLÜYOR
Real Madrid'in Rodri'yi orta sahadaki kontrolü ve savunma gücünü artıracak kilit bir oyuncu olarak gördüğü belirtildi.
İspanyol yıldızın transfer edilmesi halinde Federico Valverde ve Jude Bellingham'ın hücumda daha özgür kullanılabileceği ifade edildi.