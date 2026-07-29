Eren Kaşıkçı kimdir? Eren Kaşıkçı öldü mü, neden öldü?

Yakınlarının Kilyos'taki evinde tek yaşayan Kaşıkçı'dan dünden beri haber alamadığı öğrenildi.

İhbar sonrası olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaşıkçı'nın ölüm nedeninin henüz netleşmediği öğrenilirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

1989 doğumlu, aslen Tokatlı profesyonel şef ve işletmeci olan Eren Kaşıkçı, meslek hayatı boyunca İstanbul'daki çeşitli otellerin mutfaklarında çalıştı. Kaşıkçı daha sonra Gökçeada'ya yerleşerek bir sörf otelinde şeflik yaptı.

2021 yılında MasterChef Türkiye'ye katılan Kaşıkçı, özellikle Anadolu mutfağından esinlenen tabaklarıyla dikkat çekti. Finalde Hasan Biltekin'i geride bırakarak sezonun şampiyonu oldu. Yarışmanın ardından "Kızıl Sakal" markasıyla restoran ve sandviç işletmeleri açan Kaşıkçı, gastronomi alanındaki çalışmalarını sürdürüyor. Evli ve bir çocuk babasıdır.