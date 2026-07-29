Haber Tarihi: 29 Temmuz 2026 20:00 - Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2026 20:00

Gornik Zabrze Fenerbahçe maçı şifresiz canlı yayın izle

Gornik Zabrze Fenerbahçe maçı şifresiz S Sport Plus yayın izle | Gornik Zabrze Fenerbahçe maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex veya Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. S Sport Plus'tan canlı izlenebilecek olan Gornik Zabrze Fenerbahçe maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Gornik Zabrze Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Gornik Zabrze Fenerbahçe maçı canlı yayın izleme detayları

Gornik Zabrze Fenerbahçe maçı şifresiz canlı yayın izle
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Gornik Zabrze Fenerbahçe maçı S Sport Plus yayın linki! UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Gornik Zabrze ile Fenerbahçe Ernest Pohla Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak S Sport Plus web sitesine gidiniz.İşte maçtan son dakika gelişmeleri... FENERBAHÇE GORNIK ZABRZE MAÇI CANLI, TIKLA




MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede şu isimler yer alıyor: Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Ognjen Mimovic, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Anthony Musaba, Cengiz Ünder, Sidiki Cherif. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Polonya'nın Gornik Zabrze takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 302. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki 301 müsabakada 119 galibiyet elde ederken 65 beraberlik yaşadı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 301 mücadelede rakip fileleri 410 kez havalandırdı, kalesinde 423 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 44. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 44. maçını oynayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 43 karşılaşmada 16 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 13 maçta berabere kaldı. Fenerbahçe, 14 maçı ise mağlup tamamladı. Sarı-lacivertliler, 43 müsabakada 63 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 51 gole engel olamadı.

AVRUPA KUPALARI PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:


Organizasyon

 O

 G

 B

 M

 A

 Y
UEFA Kupası

 54

 18

 10

 26

 72

 91
UEFA Avrupa Ligi

 104

 50

 31

 23

 148

 107
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

 33

 9

 4

 20

 30

 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

 43

 16

 13

 14

 63

 51
UEFA Şampiyonlar Ligi

 40

 11

 6

 23

 42

 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası

 9

 3

 1

 5

 11

 11
UEFA Konferans Ligi

 18

 12

 -

 6

 44

 23
TOPLAM

 301

 119

 65

 117

 410

 423 
GORNIK ZABRZE FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA


Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'daki müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Gornik Zabrze: Schulze, Sacek, Janicki, Sanchez, Janza, Sadilek, Dietz, Urbanski, Ikia Dimi, Khlan, Prekop.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Guendouzi, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.



FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Mücadeleyi, Belçikalı hakem Lothar D'hondt yönetecek. D'hondt'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Romain Devillers ve Nico Claes yapacak. Turun ilk maçında Kadıköy'de rakibini 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, her türlü galibiyet ve beraberlik halinde eşleşmeyi geçen taraf olacak. Ev sahibi ekibin 1 farklı galibiyeti durumunda maç uzatmalara gidecek. Uzatma bölümünde sonuç değişmezse seri penaltı atışları turu geçen tarafı belirleyecek. Gornik Zabrze'nin 2 ve daha farklı galibiyeti durumunda ise Fenerbahçe organizasyona veda edecek. Sarı-lacivertliler, rakibini elemesi durumunda 3. eleme turunda Sturm Graz-Hearts eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

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