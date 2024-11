Yapı Kredi satıldı mı, kime satıldı?

Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği bilgilendirmede, "Bağlı ortaklığımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'de (YKB) sahip olduğumuz payların satışına yönelik basında yer alan haberlerde, görüşmelerin son aşamaya geldiği iddia edilmektedir. Şirketimiz, portföyümüzle ilgili ortaya çıkabilecek alternatiflerin değerlendirilmesi doğrultusunda, çeşitli taraflarla görüşmeler yapabilmektedir. Bu bağlamda, basına yansıyan konuyla ilgili olarak da ön görüşmeler sürmekle birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği kapsamında kamuoyuna açıklama yapılmasını gerektiren bir gelişme bulunmamaktadır. Bu açıklama, yatırımcılarımızdan gelen sorular doğrultusunda yapılmıştır." ifadelerine yer verdi.



Reuters, ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, First Abu Dhabi Bank'ın Yapı Kredi'nin yüzde 61,2'lik Koç Grubu hisselerini yaklaşık 8 milyar dolara satın almak için ileri düzeyde görüşmeler yürüttüğünü bildirmişti. Haberde, anlaşmanın nihai ayrıntılarının aylardır süren müzakereler sonucunda şekillendiği ve bir kaynağın, Koç'un yaklaşık 8,5 milyar dolarlık talebine karşılık, First Abu Dhabi Bank'ın 7,5 milyar dolarlık bir teklifte bulunduğu bilgisi verildi.



Bloomberg'in Nisan Ayındaki Haberi: Bloomberg ise bu gelişmeyi ilk olarak nisan ayında duyurmuştu. Haberde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük finans kuruluşu olan First Abu Dhabi Bank'ın (FAB), bazı Türk bankalarının sahipleriyle temas halinde olduğunu belirtmişti. Bloomberg'e konuşan ve isminin gizli kalmasını isteyen kaynaklar, FAB'ın aylardır Yapı Kredi'yi satın alma olasılığı üzerinde değerlendirmelerde bulunduğunu aktarmıştı. Ayrıca, bu girişimlerin henüz başlangıç aşamasında olduğunun ve nihai satın almanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin netlik kazanmadığının altı çizilmişti.

