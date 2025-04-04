Haber Tarihi: 04 Nisan 2025 12:01 - Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2025 12:01

Bugün (4 Nisan Cuma) bankalar açık mı, çalışıyor mu?

Ramazan Bayramı 1 Nisan Salı günü itibarıyla sona erdi. Kamuda tatilin 9 güne uzatılmasıyla bazı kurumların çalışma durumu merak konusu oldu. 3 Nisan Perşembe günü banka şubeleri ve çağrı merkezlerinde işlemi olan vatandaşlar, bugün bankalar açık mı, ne zaman açılacak? sorularına yanıt arıyor. Peki, bugün bankalar açık mı? İşte 2-3-4 Nisan tarihleri için bankaların çalışma durumu

Bugün (4 Nisan Cuma) bankalar açık mı, çalışıyor mu?
Abone Ol
4 Nisan Cuma Ramazan Bayramı resmi tatili sona ererken, idari izinler devam ediyor. Bu nedenle, bankaya gitmeyi planlayanlar, "Bankalar bugün açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. 9 günlük tatilin banka şubeleri ve çağrı merkezleri için geçerli olup olmadığı merak ediliyor. İşte 2-3-4 Nisan bayram sonrası bankaların çalışma durumu…

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

Geçmiş yıllarda, idari izin günlerinde bankalar genellikle hizmet veriyor çünkü 2-3-4 Nisan tarihlerinde resmi tatil uygulanmamaktadır.

Bu nedenle, 4 Nisan Cuma günü banka şubeleri açık olacaktır.

BUGÜN EFT-HAVALE YAPILIYOR MU?

Resmi tatilin sona erdiği ve normal mesainin başladığı tarihte EFT'ler hesaba aktarılır. Ramazan Bayramı sona erdikten sonra 2 Nisan Çarşamba günü saat 09.00'dan sonra EFT'ler hesaplara aktarılacak.Havale ise aynı bankalar üzerinden yapılan para transferi olduğundan 7-24 kullanılabilir. Milli bayramlar, dini bayramlarda havale yapılabilir.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Denizlispor, başkan Erhan Ergil'in istifasını kabul etti TFF 3. Lig Denizlispor, başkan Erhan Ergil'in istifasını kabul etti
Eczaneler açık mı? 4 Nisan bugün eczaneler açık mı? Gündem Eczaneler açık mı? 4 Nisan bugün eczaneler açık mı?
Sağlık ocakları açık mı? 4 Nisan bugün sağlık ocakları açık mı? Gündem Sağlık ocakları açık mı? 4 Nisan bugün sağlık ocakları açık mı?
Brezilya'da gündem Mourinho Fenerbahçe Brezilya'da gündem Mourinho
Gabriel Sara yeniden doğdu! Galatasaray Gabriel Sara yeniden doğdu!
En-Nesyri, büyük maçlarda kayıp Fenerbahçe En-Nesyri, büyük maçlarda kayıp
Jose Mourinho, an itibariyle zengin oldu! Fenerbahçe Jose Mourinho, an itibariyle zengin oldu!
Osimhen ve Mourinho'dan hediye alan taraftara Beşiktaş 'dur' dedi! Beşiktaş Osimhen ve Mourinho'dan hediye alan taraftara Beşiktaş 'dur' dedi!
Bu kez 'hukuk derbisi' başlıyor! Fenerbahçe Bu kez 'hukuk derbisi' başlıyor!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu
2
Romulo'dan hat-trick sonrası geleceği için açıklama
3
Mourinho'nun fiziki müdahalesi öncesi Okan Buruk ne dedi?
4
Fenerbahçe'den Okan Buruk açıklaması!
5
Kenan Yıldız için transfer iddiası: Arda Güler'e rakip olabilir
6
Ali Koç, ABD'den Mourinho toplantısına katıldı!
7
Pep Guardiola, Jose Mourinho'ya hak verdi

SON HABERLER