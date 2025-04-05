Sergej Jakirovic: " Aldığımız 3 puandan dolayı takımımı tebrik ediyorum"

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 2-0 yenen Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Sergej Jakirovic, maçın ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sergej Jakirovic: ' Aldığımız 3 puandan dolayı takımımı tebrik ediyorum'
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05 Nisan 2025 00:11
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 2-0 yenen Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Sergej Jakirovic, "Aldığımız 3 puandan dolayı takımımı tebrik ediyorum, önemli bir galibiyetti." dedi.

Jakirovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını elde ettikleri galibiyetten dolayı kutladı.

Kolay bir maç olmadığını ifade eden Jakirovic, "İnsanlar kolay bir maç olmasını bekliyordu. Biz böyle olmayacağını biliyorduk. Maçın genelinde bazı anlarda iyi bazı anlarda iyi oynayamadık. Önemli bir 3 puandı, oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Jakirovic, ilk yarı çok fazla dikey oynadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Fazla top kaybı yaptık ve rakibimizin de kontratak fırsatları oldu. Devre arasında kendi aramızda daha kompakt ve agresif oynamamız gerektiğinden bahsettik. Takımımız bunu ikinci yarı daha çok gerçekleştirdi ve oyunu kontrol ettik diyebilirim. Aldığımız 3 puandan dolayı takımımı tebrik ediyorum, önemli bir galibiyetti."

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