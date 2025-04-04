Espanyol deplasmanda Rayo Vallecano'yu 4 golle geçti

İspanya LaLiga'nın 30. haftasında Rayo Vallecano ile Espanyol karşı karşıya geldi.
Estadio de Vallecas'ta oynanan mücadelede Espanyol, deplasmanda Rayo Vallecano'yu 4-0'lık skorla mağlup etti.
Espanyol'un golleri; 12. dakikada Leandro Cabrera, 16. dakikada Roberto Fernandez, 72. dakikada penaltıdan Javier Puado ve 90. dakikada Pere Milla kaydetti.
MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM
Bu sonuçla birlikte Espanyol, 3 maç aradan sonra galip geldi ve puanını 32'ye yükseltti (2B 1M).
Ev sahibi Rayo Vallecano ise ligde çıktığı son 10 maçta 4. mağlubiyetini aldı(2B 4G).
Estadio de Vallecas'ta oynanan mücadelede Espanyol, deplasmanda Rayo Vallecano'yu 4-0'lık skorla mağlup etti.
Espanyol'un golleri; 12. dakikada Leandro Cabrera, 16. dakikada Roberto Fernandez, 72. dakikada penaltıdan Javier Puado ve 90. dakikada Pere Milla kaydetti.
MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM
Bu sonuçla birlikte Espanyol, 3 maç aradan sonra galip geldi ve puanını 32'ye yükseltti (2B 1M).
Ev sahibi Rayo Vallecano ise ligde çıktığı son 10 maçta 4. mağlubiyetini aldı(2B 4G).