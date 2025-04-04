Espanyol deplasmanda Rayo Vallecano'yu 4 golle geçti

İspanya LaLiga'nın 30. haftasında Espanyol deplasmanda Rayo Vallecano'yu 4-0'lık skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Espanyol deplasmanda Rayo Vallecano'yu 4 golle geçti
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04 Nisan 2025 23:57
İspanya LaLiga'nın 30. haftasında Rayo Vallecano ile Espanyol karşı karşıya geldi.

Estadio de Vallecas'ta oynanan mücadelede Espanyol, deplasmanda Rayo Vallecano'yu 4-0'lık skorla mağlup etti.

Espanyol'un golleri; 12. dakikada Leandro Cabrera, 16. dakikada Roberto Fernandez, 72. dakikada penaltıdan Javier Puado ve 90. dakikada Pere Milla kaydetti.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Espanyol, 3 maç aradan sonra galip geldi ve puanını 32'ye yükseltti (2B 1M).

Ev sahibi Rayo Vallecano ise ligde çıktığı son 10 maçta 4. mağlubiyetini aldı(2B 4G).

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