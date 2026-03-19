Fenerbahçe'den altın sette Şampiyonlar Ligi'ne veda!

Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında İtalya'dan Savino Del Bene Scandicci ile Burhan Felek'te karşı karşıya geldi.



İtalyan ekibine karşı ilk maçı 3-0 kaybeden Fenerbahçe Medicana, rövanşta ise 3-1 kazandı ve mücadeleyi altın sete götürdü.



Fenerbahçe, İtalyan ekibine karşı altın seti kaybetti ve CEV Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda etti.



Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'ne üst üste 5 sezonda da çeyrek finalde ve altın sette veda etti.



