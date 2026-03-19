Giannis, sezonu erkenden kapatma talebini reddetti

Milwaukee Bucks ile süperstar Giannis Antetokounmpo arasında sezonun geri kalanına ilişkin ciddi bir görüş ayrılığı yaşanıyor.



Kulüp yönetimi, sakatlık problemleri yaşayan yıldız oyuncunun sezonu erken kapatmasını isterken, Antetokounmpo bu öneriyi kesin bir şekilde reddetti.



The Athletic'ten Eric Nehm'in haberine göre, Bucks yönetimi franchise oyuncularına sezonu kapatma teklifini doğrudan iletti ancak Yunan yıldız bu öneriyi kabul etmedi.



Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı'nda Play-In hattının dışında bulunurken, son Play-In sırasındaki Charlotte Hornets'ın 6.5 maç gerisinde yer alıyor. Normal sezonun bitimine 14 maç kala takımın play-off şansı oldukça düşük görünüyor.



Giannis'in yaşadığı son sakatlık ise Indiana Pacers karşısında sol dizinde yaşadığı hiperekstansiyon oldu. Pazartesi günü yapılan MRI sonuçlarının temiz çıktığı ve herhangi bir yapısal hasar bulunmadığı açıklandı.



Başantrenör Doc Rivers, konuyla ilgili yaptığı açıklamada,

"İyi haber şu ki görüntüler çok iyi, herhangi bir hasar yok. Ama geri dönüş süresiyle ilgili net bir şey söyleyemem," ifadelerini kullandı.



Buna rağmen Bucks, Antetokounmpo'yu Cleveland Cavaliers karşısında oynatmadı ve sakatlık raporuna kemik zedelenmesi de eklendi. Yıldız oyuncu bu sezon baldır, kasık, ayak bileği ve diz problemleri nedeniyle toplam 32 maç kaçırdı.



Giannis Antetokounmpo, bu sezon oynadığı 36 maçta 27.6 sayı, 9.8 ribaund ve 5.4 asist ortalamaları yakalayarak yine üst düzey bir performans ortaya koydu.



Öte yandan Milwaukee'nin draft haklarıyla ilgili durumu da dikkat çekiyor. Bucks'ın New Orleans Pelicans ile pick-swap anlaşması bulunurken, daha iyi draft hakkı Atlanta Hawks'a gidiyor. Bu durum, Bucks'ın sezonu olabilecek en iyi sıralamada bitirmesini daha da önemli hale getiriyor.



Ayrıca kulüp, 1 Ekim itibarıyla Giannis'e sunulabilecek süper maksimum kontrat uzatması ve olası takas senaryoları nedeniyle kritik bir yaz dönemine hazırlanıyor. Bu süreçte yıldız oyuncunun sağlıklı kalması büyük önem taşıyor.



Doc Rivers, Giannis'in takım ile birlikte Utah deplasmanına gitmesini beklediğini de sözlerine ekledi.



ESPN'den Shams Charania da taraflar arasında oyuncunun geri dönüşü konusunda birden fazla görüşme yapıldığını ve bu konuda fikir ayrılığı yaşandığını doğruladı.



