19 Mart
Rayo Vallecano-Samsunspor
23:00
19 Mart
Beşiktaş-Kasımpaşa
20:00
19 Mart
Rakow-Fiorentina
20:45
19 Mart
Konyaspor-Gençlerbirliği
20:00
19 Mart
Kayserispor-Karagümrük
16:00
19 Mart
Strasbourg-Rijeka
23:00
19 Mart
Shakhtar-Lech Poznan
23:00
19 Mart
Sparta Prag-Alkmaar
23:00
19 Mart
FC Midtjylland-N. Forest
20:45
19 Mart
Lyon-Celta Vigo
20:45
19 Mart
AEK Larnaca-C.Palace
20:45
19 Mart
AEK Athens-NK Celje
20:45
19 Mart
Aston Villa-Lille
23:00
19 Mart
Real Betis-Panathinaikos
23:00
19 Mart
FC Porto-VfB Stuttgart
23:00
19 Mart
Roma-Bologna
23:00
19 Mart
Freiburg-Genk
20:45
19 Mart
Mainz 05-Sigma Olomouc
20:45

Giannis, sezonu erkenden kapatma talebini reddetti

Milwaukee Bucks ile süperstar Giannis Antetokounmpo arasında sezonun geri kalanına ilişkin ciddi bir görüş ayrılığı yaşanıyor.

19 Mart 2026 12:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Kulüp yönetimi, sakatlık problemleri yaşayan yıldız oyuncunun sezonu erken kapatmasını isterken, Antetokounmpo bu öneriyi kesin bir şekilde reddetti.

The Athletic'ten Eric Nehm'in haberine göre, Bucks yönetimi franchise oyuncularına sezonu kapatma teklifini doğrudan iletti ancak Yunan yıldız bu öneriyi kabul etmedi.

Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı'nda Play-In hattının dışında bulunurken, son Play-In sırasındaki Charlotte Hornets'ın 6.5 maç gerisinde yer alıyor. Normal sezonun bitimine 14 maç kala takımın play-off şansı oldukça düşük görünüyor.

Giannis'in yaşadığı son sakatlık ise Indiana Pacers karşısında sol dizinde yaşadığı hiperekstansiyon oldu. Pazartesi günü yapılan MRI sonuçlarının temiz çıktığı ve herhangi bir yapısal hasar bulunmadığı açıklandı.

Başantrenör Doc Rivers, konuyla ilgili yaptığı açıklamada,
"İyi haber şu ki görüntüler çok iyi, herhangi bir hasar yok. Ama geri dönüş süresiyle ilgili net bir şey söyleyemem," ifadelerini kullandı.

Buna rağmen Bucks, Antetokounmpo'yu Cleveland Cavaliers karşısında oynatmadı ve sakatlık raporuna kemik zedelenmesi de eklendi. Yıldız oyuncu bu sezon baldır, kasık, ayak bileği ve diz problemleri nedeniyle toplam 32 maç kaçırdı.

Giannis Antetokounmpo, bu sezon oynadığı 36 maçta 27.6 sayı, 9.8 ribaund ve 5.4 asist ortalamaları yakalayarak yine üst düzey bir performans ortaya koydu.

Öte yandan Milwaukee'nin draft haklarıyla ilgili durumu da dikkat çekiyor. Bucks'ın New Orleans Pelicans ile pick-swap anlaşması bulunurken, daha iyi draft hakkı Atlanta Hawks'a gidiyor. Bu durum, Bucks'ın sezonu olabilecek en iyi sıralamada bitirmesini daha da önemli hale getiriyor.

Ayrıca kulüp, 1 Ekim itibarıyla Giannis'e sunulabilecek süper maksimum kontrat uzatması ve olası takas senaryoları nedeniyle kritik bir yaz dönemine hazırlanıyor. Bu süreçte yıldız oyuncunun sağlıklı kalması büyük önem taşıyor.

Doc Rivers, Giannis'in takım ile birlikte Utah deplasmanına gitmesini beklediğini de sözlerine ekledi.

ESPN'den Shams Charania da taraflar arasında oyuncunun geri dönüşü konusunda birden fazla görüşme yapıldığını ve bu konuda fikir ayrılığı yaşandığını doğruladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
