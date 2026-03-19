Eczacıbaşı, Dörtlü Finalde!

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında deplasmanda Polonya'nın KS Developres ekibine 3-2 yenilse de adını Dörtlü Final'e yazdırdı.
RCWS Podpromie Salonu'nda oynanan karşılaşmada 2 set alması durumunda son 4'e kalacak Eczacıbaşı Dynavit, ilk iki seti 25-17'lik skorlarla kazanarak Dörtlü Final'i garantiledi.
Ev sahibi ekip, 3. seti 25-23, 4. seti ise 25-15 kazanırken müsabakanın sonucunu karar seti belirledi. Son seti de 15-12 kazanan Polonya temsilcisi, parkeden 3-2 galip ayrıldı.
Bu sonuçla ilk müsabakayı 3-1 kazanan Eczacıbaşı Dynavit, Dörtlü Final'e adını yazdırdı.
