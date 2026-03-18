18 Mart
Liverpool-Galatasaray
23:00
18 Mart
Barcelona-Newcastle
20:45
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
23:00
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
23:00
18 Mart
Braga-Ferencvaros
4-059'
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
5-0
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
20:00
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
20:00

Galatasaray, Efeler Ligi'nde Alanya'yı mağlup etti!

Efeler Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, evinde ağırladığı ON Hotels Alanya Belediyespor'u 3-1 yendi.

calendar 18 Mart 2026 19:19
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Galatasaray, Efeler Ligi'nde Alanya'yı mağlup etti!
SMS Grup Efeler Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, konuk ettiği ON Hotels Alanya Belediyespor'u 3-1 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Yasin Okumuş, Selçuk Görmen

Galatasaray HDI Sigorta: Gökçen Yüksel, Alonso, Patry, Maar, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak(L), Caner Ergül, Wright, Can Koç, Doğukan Ulu, Jaeschke)

ON Hotels Alanya Belediyespor: Mustafa Cervatoğlu, Hofer, Çağatay Durmaz, Marshall, Uğur Kılınç Çağatay Kır (Abdullah Çam, Mojarad, Batuhan Avcı, Azizcan Ataoğlan, İbrahim Emet)

Setler: 25-18, 25-17, 23-25, 25-23

Süre: 121 dakika (27, 26, 33, 35)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
