18 Mart
Liverpool-Galatasaray
23:00
18 Mart
Barcelona-Newcastle
7-2
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
23:00
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
23:00
18 Mart
Braga-Ferencvaros
4-0
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
5-0
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
0-0
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
0-1

Ernest Muçi'den Oulai için açıklama

18 Mart 2026 22:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor forması giyen Ernest Muçi, Eyüpspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Arnavut futbolcu, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Rakibimiz futbol oynamaya çalışan bir takım. Aslında ligde her maç zor. Herkes en iyi mücadelesini ortaya koymaya çalışıyor. Her maç zor. Gurur verici yanı şu, ikinci yarıda çok iyi mücadele gösterip 3 puan aldık. Milli ara sonrasında oynayacağımız maçlar öncesinde 3 puan almak istiyorduk. Bizim adımıza güzel bir galibiyet oldu." dedi.

Eyüpspor maçı öncesinde kart sınırında olması ve Christ Oulai'nin Galatasaray maçında cezalı duruma düşmesini değerlendiren Muçi, "Maçtan önce tabii ki konuştuk dikkatli olmamız konusunda. Bu son maçta da böyleydi. Maalesef bu durumlar yaşanabiliyor. Şanssızlık olarak söyleyebiliriz. Oulai'nin eksikliğini yaşayacağız ama onun yerine de oynayacak takım arkadaşlarımız var. Şanssızlık olabiliyor böyle durumlar." diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
