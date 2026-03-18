18 Mart
Liverpool-Galatasaray
23:00
18 Mart
Barcelona-Newcastle
20:45
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
23:00
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
23:00
18 Mart
Braga-Ferencvaros
4-059'
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
5-0
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
20:00
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
20:00

Paul Scholes: "Galatasaray kazanırsa şaşırmam"

Manchester United'ın efsane isimlerinden Paul Scholes, Liverpool - Galatasaray maçı için, "Galatasaray kazanırsa şaşırmam." diye konuştu.

calendar 18 Mart 2026 18:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Paul Scholes: 'Galatasaray kazanırsa şaşırmam'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Manchester United'ın efsane isimlerinden Paul Scholes, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool ile Galatasaray arasında oynanacak maçı değerlendirdi.

Scholes, "Galatasaray kazanırsa şaşırmam." dedi. Paul Scholes'un sözleri şu şekilde:

"Anfield'ın eski gücü yok. Eskiden deplasmanda Liverpool'a karşı oynamadan önce o hafta antrenmanlarda hep tek pas, iki pas çalışırdık. Çünkü Anfield'da topla fazla oynarsan, mutlaka kaybederdin. Artık öyle değil. Şimdi Anfield'a giden her takım istediği oyunu oynayabiliyor. Galatasaray deplasmanlarda iyi değil ama şu anki Liverpool'a göre durum farklı. Dediğim gibi Galatasaray kazanırsa şaşırmam."

İLK MAÇI GALATASARAY KAZANDI

Galatasaray, Liverpool karşısında sahasında oynadığı ilk maçı 1-0'lık skorla kazanmıştı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.