18 Mart
Liverpool-Galatasaray
23:00
18 Mart
Barcelona-Newcastle
20:45
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
23:00
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
23:00
18 Mart
Braga-Ferencvaros
18:30
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
16:00
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
20:00
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
20:00

Anthony Edwards 1-2 hafta sahalardan uzak kalacak

Minnesota Timberwolves'un yıldız oyuncusu Anthony Edwards'ın sağ dizinde iltihaplanma tespit edildi.

18 Mart 2026 14:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Minnesota Timberwolves'un yıldız oyuncusu Anthony Edwards'ın sağ dizinde iltihaplanma tespit edildi.

Yapılan MR sonuçlarının ardından Edwards'ın 1-2 hafta sonra yeniden kontrol edileceği açıklandı.

Bu sezon 58 maçta forma giyen Edwards, sezon ödüllerine aday olabilmek için gerekli minimum maç sayısının yedi maç gerisinde bulunuyor. Genç yıldız, önceki üç sezonda ise 79'ar maçta görev almıştı.

35.5 dakika ortalamayla oynayan Edwards, bu sezon 29.5 sayı, 5.7 ribaund, 3.7 asist ve 1.4 top çalma ortalamaları yakalarken, 22.2 PER ile kariyerinin en verimli sezonlarından birini geçiriyor.

Minnesota Timberwolves, Batı Konferansı'nda Denver Nuggets ile birlikte beşinci sırayı paylaşırken, play-in hattından kaçınmak adına altıncı sıradaki Phoenix Suns'ın iki galibiyet önünde bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
