Minnesota Timberwolves'un yıldız oyuncusu Anthony Edwards'ın sağ dizinde iltihaplanma tespit edildi.



Yapılan MR sonuçlarının ardından Edwards'ın 1-2 hafta sonra yeniden kontrol edileceği açıklandı.



Bu sezon 58 maçta forma giyen Edwards, sezon ödüllerine aday olabilmek için gerekli minimum maç sayısının yedi maç gerisinde bulunuyor. Genç yıldız, önceki üç sezonda ise 79'ar maçta görev almıştı.



35.5 dakika ortalamayla oynayan Edwards, bu sezon 29.5 sayı, 5.7 ribaund, 3.7 asist ve 1.4 top çalma ortalamaları yakalarken, 22.2 PER ile kariyerinin en verimli sezonlarından birini geçiriyor.



Minnesota Timberwolves, Batı Konferansı'nda Denver Nuggets ile birlikte beşinci sırayı paylaşırken, play-in hattından kaçınmak adına altıncı sıradaki Phoenix Suns'ın iki galibiyet önünde bulunuyor.



