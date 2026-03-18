Haber Tarihi: 18 Mart 2026 10:30
18 Mart 2026 10:30
18 Mart otobüsler ücretsiz mi? 18 Mart'ta toplu taşıma bedava mı?
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde düzenlenen törenlere katılmak veya işine, okuluna gitmek için yola çıkan milyonlarca vatandaşın gözü kulağı ulaşım kararlarında. Şehir içi seyahat planı yapanlar arama motorlarında günün en çok merak edilen sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 18 Mart otobüsler ücretsiz mi? 18 Mart'ta toplu taşıma bedava mı? İşte detaylar…
Arege günü otobüsler, İETT ücretsiz mi değil mi araştırılıyor. Bu sene arefe günü 19 Mart 2026 Perşembe gününe denk geliyor. Bu tarihte kamu kurumları yarım gün izinli sayılacak ve kapalı olacak. Hafta sonu ile birleşen bayramda ise resmi tatil olacak. Arefe gününde İstanbul içi seyahat planı olan vatandaşlar otobüslerin, İETT'lerin ücretsiz olup olmayacağını sorgulamaya başladı. Konu hakkında karar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki arefe günü otobüsler ücretsiz mi? Arefe günü İETT ücretsiz mi? İşte merak edilen ayrıntılar...
18 MART OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?Belediyelerden ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan alınan güncel bilgilere göre, 18 Mart tarihi resmi tatil statüsünde yer almadığı için ülke genelinde otobüsler ve diğer toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet vermiyor. Sadece yasal resmi tatillerde ve dini bayramlarda uygulanan ücretsiz ulaşım kararı, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nü kapsamadığı için yolcular normal ücret tarifesi üzerinden seyahat etmeye devam ediyor. Peki, 18 Mart'ta İETT, metro ve Marmaray bedava mı?AREFE GÜNÜ OTOBÜSLER İETT ÜCRETSİZ Mİ?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar ile birlikte, 19 Mart Perşembe gününden 22 Mart Pazar gününe kadar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.AREFE GÜNÜ BANKALAR, NOTERLER VE ECZANELER AREFE GÜNÜ AÇIK MI?19 Mart 2026 Perşembe günü kamu kurumları öğle saatine kadar hizmet verecek. Öğleden sonra ise bu kurumlar, bayram tatili nedeniyle kapalı olacak. Eczaneler öğleden sonra nöbetçi eczane sistemine geçecek. Hastanelerin poliklinik kısımları öğleden sonra kapalı, acil kısmı ise 7/24 açık olacak.
