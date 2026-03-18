18 Mart otobüsler ücretsiz mi? 18 Mart'ta toplu taşıma bedava mı?

Arege günü otobüsler, İETT ücretsiz mi değil mi araştırılıyor. Bu sene arefe günü 19 Mart 2026 Perşembe gününe denk geliyor. Bu tarihte kamu kurumları yarım gün izinli sayılacak ve kapalı olacak. Hafta sonu ile birleşen bayramda ise resmi tatil olacak. Arefe gününde İstanbul içi seyahat planı olan vatandaşlar otobüslerin, İETT'lerin ücretsiz olup olmayacağını sorgulamaya başladı. Konu hakkında karar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki arefe günü otobüsler ücretsiz mi? Arefe günü İETT ücretsiz mi? İşte merak edilen ayrıntılar...

Belediyelerden ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan alınan güncel bilgilere göre, 18 Mart tarihi resmi tatil statüsünde yer almadığı için ülke genelinde otobüsler ve diğer toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet vermiyor. Sadece yasal resmi tatillerde ve dini bayramlarda uygulanan ücretsiz ulaşım kararı, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nü kapsamadığı için yolcular normal ücret tarifesi üzerinden seyahat etmeye devam ediyor. Peki, 18 Mart'ta İETT, metro ve Marmaray bedava mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar ile birlikte, 19 Mart Perşembe gününden 22 Mart Pazar gününe kadar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

19 Mart 2026 Perşembe günü kamu kurumları öğle saatine kadar hizmet verecek. Öğleden sonra ise bu kurumlar, bayram tatili nedeniyle kapalı olacak. Eczaneler öğleden sonra nöbetçi eczane sistemine geçecek. Hastanelerin poliklinik kısımları öğleden sonra kapalı, acil kısmı ise 7/24 açık olacak.