Raphinha, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor

Barcelona forması giyen Raphinha, takımdan ayrılmak istemiyor.



Özellikle Suudi Arabistan ekiplerinden teklifler alan Raphinha, Barcelona'dan ayrılmayı düşünmüyor.



Raphinha'ya olan ilginin farkında olan Barcelona, 29 yaşındaki futbolcu için gelecek teklifleri bekliyor. Barcelona, gelir elde etmek için oyuncu satmak zorunda olmasına rağmen kanat oyuncularının satışını öncelikli olarak görmüyor.



Barcelona'da bu sezon 31 maçta süre bulan Raphinha, 19 gol attı ve 8 asist yaptı.



Raphinha'nın, Barcelona ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.



