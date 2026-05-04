04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
17:00
04 Mayıs
Everton-M.City
22:00
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
22:00
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
19:30
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
21:45
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
19:30
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
21:30

Cristian Chivu'nun geleceği için açıklama

Inter Başkanı Beppe Marotta, takımı şampiyonluğa taşıyan Cristian Chivu'nun uzun yıllar takımın başında kalabileceğini söyledi.

calendar 04 Mayıs 2026 11:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Inter Başkanı Beppe Marotta, ligde kazanılan şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu.

Marotta, geçen sezon teknik direktörlük görevine getirilen Cristian Chivu ile ilgili, "Bu cesur ama aynı zamanda akıllıca bir tercihyi çünkü Chivu sağlam bir geçmişe sahipti. Oyuncu olarak Inter'de üçleme yaptı, 21 yaşında Ajax'ın kaptanlığını yaptı, Inter'in genç takımlarında teknik direktör olarak şampiyonluklar kazandı ve Parma'yı küme düşmekten kurtardı." dedi.

Rumen teknik direktörün geleceği ile ilgili mesaj veren Marotta, "Onun niteliklerinden hiç şüphemiz yoktu. Belki biraz tecrübe eksikliği vardı ancak ona destek olduk. Mükemmel niteliklere sahip olduğu için Inter'de uzun yıllar kalabilir ve kalmalıdır." diye konuştu.

Inter'i şampiyonluğa taşıyan 45 yaşındaki Chivu'nun, İtalyan ekibiyle sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
