04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
17:00
04 Mayıs
Everton-M.City
22:00
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
22:00
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
19:30
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
21:45
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
19:30
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
21:30

Beşiktaş'ta son şans Türkiye Kupası! Radikar kararlar yolda

Geçtiğimiz sezonlar gibi bu sezon da şampiyonluk yarışında Kasım ayında havlu atan Beşiktaş için ligin sonu yıllardır eziyet oluyor. İddiaya göre Türkiye Kupası kazanılmaması durumunda kulüpte radikal kararlar alınabilir.

calendar 04 Mayıs 2026 10:53 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2026 10:55
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Son üç sezondur ligin 4. ile 6. sıraları arasına demir atan Beşiktaş, istikrarlı bir başarısızlık tablosu çiziyor.

2023-2024 sezonunu 56, bir sonraki sezonu ise 62 puanla tamamlayan Beşiktaş, bu sezon da 59 puanda kalarak taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

Kalan tüm maçlar galibiyetle sonuçlansa dahi ulaşılabilecek maksimum 65 puan, kulübün şampiyonluk hedefinden ne kadar uzağa savrulduğunu ve 70 puan barajına bile yaklaşamadığını tescilliyor.

GÖZLER TÜRKİYE KUPASI'NDA VE ADALI'DA

Saha içindeki bu verimsiz tablo, yönetim ve teknik heyet üzerindeki baskıyı zirveye taşımış durumda. Camia içinde köklü bir sorgulama süreci başlarken, tüm umutlar Türkiye Kupası'na bağlanmış vaziyette.

Kulüp kulislerinden sızan bilgilere göre; Başkan Serdal Adalı'nın, kupanın da kaybedilmesi halinde kulüp yapısında radikal değişikliklere gidebileceği ve sert kararlar alacağı konuşuluyor. 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
