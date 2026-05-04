Beşiktaş'ta son şans Türkiye Kupası! Radikar kararlar yolda

Son üç sezondur ligin 4. ile 6. sıraları arasına demir atan Beşiktaş, istikrarlı bir başarısızlık tablosu çiziyor.



2023-2024 sezonunu 56, bir sonraki sezonu ise 62 puanla tamamlayan Beşiktaş, bu sezon da 59 puanda kalarak taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.



Kalan tüm maçlar galibiyetle sonuçlansa dahi ulaşılabilecek maksimum 65 puan, kulübün şampiyonluk hedefinden ne kadar uzağa savrulduğunu ve 70 puan barajına bile yaklaşamadığını tescilliyor.





GÖZLER TÜRKİYE KUPASI'NDA VE ADALI'DA





Saha içindeki bu verimsiz tablo, yönetim ve teknik heyet üzerindeki baskıyı zirveye taşımış durumda. Camia içinde köklü bir sorgulama süreci başlarken, tüm umutlar Türkiye Kupası'na bağlanmış vaziyette.



Kulüp kulislerinden sızan bilgilere göre; Başkan Serdal Adalı'nın, kupanın da kaybedilmesi halinde kulüp yapısında radikal değişikliklere gidebileceği ve sert kararlar alacağı konuşuluyor.



