N'Golo Kante zirve yaptı

N'Golo Kante, Fenerbahçe formasıyla en iyi performansını Başakşehir karşısında gösterdi.
Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı N'Golo Kante, Başakşehir karşısında üçüncü bölgede %100, toplamda ise 48/50 (%96) pas isabeti yaptı.
90 dakika boyunca en fazla pas isabetiyle oynayan isim olan Kante, ayrıca 12.24 kilometre koştu ve bu alanda da zirvede yer aldı.
Fenerbahçe'nin en fazla koşan ikinci ismi ise 11.70 km ile İsmail Yüksek oldu.
