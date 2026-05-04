04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
17:00
04 Mayıs
Everton-M.City
22:00
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
22:00
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
19:30
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
21:45
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
19:30
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
21:30

Brown, şok playoff vedasına rağmen: "Kariyerimin en sevdiğim yılıydı"

Boston Celtics'in yıldız oyuncusu Jaylen Brown, takımının Philadelphia 76ers karşısında ilk turda aldığı hayal kırıklığı yaratan playoff yenilgisine rağmen 2025-26 sezonunu kariyerinin en sevdiği yıl olarak nitelendirdi.

calendar 04 Mayıs 2026 12:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Celtics'in 76ers karşısında aldığı sürpriz ilk tur elenişinin ardından konuşan Brown, sezonla ilgili samimi değerlendirmelerde bulundu.

Başarılı oyuncu, Celtics'in Doğu Konferansı'nda 2. sırayı elde etmesini sağlayan oyun tarzına daha fazla bağlı kalmaları gerektiğini düşündüğünü ifade ederken, takımın genel performansından gurur duyduğunu vurguladı.

Brown, Twitch yayınında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu grup gerçekten özel bir gruptu. Bu takımla ve sahada ortaya koyduğumuz performansla gurur duyuyorum. Keşke o oyun tarzına biraz daha sadık kalabilseydik ama playoff sürecinde rotasyonlarımızın ve yapmak istediklerimizin değiştiğini biliyorum. Yine de bu benim basketbol kariyerimdeki en sevdiğim yıldı."

Bireysel performans açısından da kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Brown; maç başına 28.7 sayı, 6.9 ribaund ve 5.1 asist ortalamalarıyla kariyer rekorlarını kırdı.

Yıldız oyuncu, Jayson Tatum'un sezonun büyük bölümünde forma giyememesine rağmen Celtics'i Doğu Konferansı'nda 2. sıraya taşımayı başardı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
