Brown, şok playoff vedasına rağmen: 'Kariyerimin en sevdiğim yılıydı'

Boston Celtics'in yıldız oyuncusu Jaylen Brown, takımının Philadelphia 76ers karşısında ilk turda aldığı hayal kırıklığı yaratan playoff yenilgisine rağmen 2025-26 sezonunu kariyerinin en sevdiği yıl olarak nitelendirdi.



Celtics'in 76ers karşısında aldığı sürpriz ilk tur elenişinin ardından konuşan Brown, sezonla ilgili samimi değerlendirmelerde bulundu.



Başarılı oyuncu, Celtics'in Doğu Konferansı'nda 2. sırayı elde etmesini sağlayan oyun tarzına daha fazla bağlı kalmaları gerektiğini düşündüğünü ifade ederken, takımın genel performansından gurur duyduğunu vurguladı.



Brown, Twitch yayınında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Bu grup gerçekten özel bir gruptu. Bu takımla ve sahada ortaya koyduğumuz performansla gurur duyuyorum. Keşke o oyun tarzına biraz daha sadık kalabilseydik ama playoff sürecinde rotasyonlarımızın ve yapmak istediklerimizin değiştiğini biliyorum. Yine de bu benim basketbol kariyerimdeki en sevdiğim yıldı."



Bireysel performans açısından da kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Brown; maç başına 28.7 sayı, 6.9 ribaund ve 5.1 asist ortalamalarıyla kariyer rekorlarını kırdı.



Yıldız oyuncu, Jayson Tatum'un sezonun büyük bölümünde forma giyememesine rağmen Celtics'i Doğu Konferansı'nda 2. sıraya taşımayı başardı.



