Kaan Ayhan, Almanya yolcusu!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk tarafından gelecek sezon takımda düşünülmeyen Kaan Ayhan, Almanya'ya geri dönebilir.
Kariyerine Almanya'da başlayan Kaan Ayhan'ın altyapısından yetiştiği Schalke 04 ve bazı Alman ekipleriyle görüşmelerde bulunduğu ortaya çıktı.
Kaan Ayhan'a Süper Lig ve Körfez ekiplerinden de ilgi olduğu öğrenildi.
Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Kaan Ayhan, bu sezon 27 maçta süre buldu.
