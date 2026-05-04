04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
17:00
04 Mayıs
Everton-M.City
22:00
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
22:00
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
19:30
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
21:45
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
19:30
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
21:30

Anderson Talisca, büyük maçlarda yok

Süper Lig'de toplam 19 golü bulunan Brezilyalı yıldız Talisca, büyük maçlarda sadece Trabzonspor'un ağlarını 1 kez sarsabildi. Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı etkisiz kalıp, hayal kırıklığı yarattı.

calendar 04 Mayıs 2026 08:16
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Anderson Talisca... Tüm kulvarlarda 27 gol atıp kariyer rekoru kırsa da büyük maçlarda bir türlü istenen seviyeye çıkamadı.

Bu da Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında geride kalmasında önemli rol oynadı.

Sambacı sadece 3-2'lik Trabzonspor galibiyetine 1 golle katkı sağladı. Galatasaray'a karşı oynadığı iki maçta suskun kaldı.

KIRILMA ANINDA PENALTI AUTA

Üstelik Rams Park'taki 3-0'lık mağlubiyette Fenerbahçe'yi öne geçirecek penaltıyı auta göndererek büyük fırsatı harcadı. Beşiktaş'a karşı da iki maçta gol sevinci yaşayamadı. Kısacası büyük maçlarda vasatın altında kalan Talisca zorluk derecesi düşük karşılaşmalarda coştu.

Son olarak Başakşehir'e hat trick yaptı, ligde 19 gole ulaştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
