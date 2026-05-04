Türk kadını sevdi, inandı, başardı!

"Ey kahraman Türk kadını, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.", Gazi Mustafa Kemal Atatürk



Türk kadın voleybolu, milli takım ve kulüpler düzeyinde dünya voleybolunun son 30 senesine damga vurdu.



1980'de Eczacıbaşı'nın CEV şampiyonlar Ligi'nde başarısı, Vakıfbank'ın 90'ların sonundaki finalleri ve Eczacıbaşı'nın 1999'da CEV Kupası'nı kazanmasıyla birlikte deyim yerindeyse dağdan bir kar kütlesi aşağı inmeye başladı. 2003'te Filenin Sultanları'nın Avrupa ikincisi olması da bu kar kütlesini adeta çığa dönüştürdü.



Bu başarı sadece 'para' üzerine kurulu değil, sadece para başarı getirseydi bunu pekala herkes yapabilirdi. Peki başarımızın sırları ne?





Sosyal etki ve güçlü rol modeller, işin anahtarı oldu. Bazı kadın voleybolcular, toplumumuzdaki genç kızlar için devasa birer rol model haline geldiler. Toplumun geniş kesiminden alınan büyük destek, sahaya özgüven ve enerji olarak yansıdı.



Türkiye'de voleybolun lokomotifi olan kulüpler, uzun yıllardır desteklerini esirgemediler. Kadın voleyboluna on yıllardır kesintisiz bütçe ayrılmakta ve profesyonel bir yönetim sergilenmekte.



Bu kulüpler sadece transfer yapmakla kalmadı, aynı zamanda kendi yeteneklerini de yetiştiren, geliştiren sistemler kurdular. Devasa bir voleybol altyapı ekosistemi, milli takımın da sürekli zirveye oynamasını sağladı.



Dünyanın en elit oyuncuları ve en elit yetenekleri, ekosistemini doğru kurmuş Sultanlar Ligi'ne akın etmeye başladı. Dünyanın en iyi oyuncularıyla forma savaşına girmek veya karşısında oynamak yerli oyuncuların da bireysel seviyesini ve maç tecrübesini dünya standartlarının üzerine çıkardı.



Türkiye Voleybol Federasyonu, uzun yıllardır en istikrarlı ve kurumsal yönetilen kurumlarımızdan biri oldu. Kamp ve antrenman tesisleri, uluslararası standartların üzerine çıktı. TVF Spor Lisesi, dünyada örneği az olan bir model olarak öne çıktı.



Guidetti, Santarelli, Marco Motta, Barbolini, Ze Roberto gibi dünya çapında antrenörler de Türk kadın voleybolunun gelişimine önemli katkı sağladı.



Ama her şeyden ötesi Türk kadını voleybol sevdi, inandı ve başardı.



Sonuç ise uluslarası alanda kazanılan 30 kupa...



