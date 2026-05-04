04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
17:00
04 Mayıs
Everton-M.City
22:00
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
22:00
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
19:30
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
21:45
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
19:30
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
21:30

Türk kadını sevdi, inandı, başardı!

Türk kadın voleybolu, 30 yıldan kısa bir sürede uluslararası alanda 30 kupa kazandı. Peki başarılarının sırrı nedir?

calendar 04 Mayıs 2026 10:24 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2026 10:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
"Ey kahraman Türk kadını, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.", Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Türk kadın voleybolu, milli takım ve kulüpler düzeyinde dünya voleybolunun son 30 senesine damga vurdu.

1980'de Eczacıbaşı'nın CEV şampiyonlar Ligi'nde başarısı, Vakıfbank'ın 90'ların sonundaki finalleri ve Eczacıbaşı'nın 1999'da CEV Kupası'nı kazanmasıyla birlikte deyim yerindeyse dağdan bir kar kütlesi aşağı inmeye başladı. 2003'te Filenin Sultanları'nın Avrupa ikincisi olması da bu kar kütlesini adeta çığa dönüştürdü.

Bu başarı sadece 'para' üzerine kurulu değil, sadece para başarı getirseydi bunu pekala herkes yapabilirdi. Peki başarımızın sırları ne?


Sosyal etki ve güçlü rol modeller, işin anahtarı oldu. Bazı kadın voleybolcular, toplumumuzdaki genç kızlar için devasa birer rol model haline geldiler. Toplumun geniş kesiminden alınan büyük destek, sahaya özgüven ve enerji olarak yansıdı.

Türkiye'de voleybolun lokomotifi olan kulüpler, uzun yıllardır desteklerini esirgemediler. Kadın voleyboluna on yıllardır kesintisiz bütçe ayrılmakta ve profesyonel bir yönetim sergilenmekte.

Bu kulüpler sadece transfer yapmakla kalmadı, aynı zamanda kendi yeteneklerini de yetiştiren, geliştiren sistemler kurdular. Devasa bir voleybol altyapı ekosistemi, milli takımın da sürekli zirveye oynamasını sağladı.

Dünyanın en elit oyuncuları ve en elit yetenekleri, ekosistemini doğru kurmuş Sultanlar Ligi'ne akın etmeye başladı. Dünyanın en iyi oyuncularıyla forma savaşına girmek veya karşısında oynamak yerli oyuncuların da bireysel seviyesini ve maç tecrübesini dünya standartlarının üzerine çıkardı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, uzun yıllardır en istikrarlı ve kurumsal yönetilen kurumlarımızdan biri oldu. Kamp ve antrenman tesisleri, uluslararası standartların üzerine çıktı. TVF Spor Lisesi, dünyada örneği az olan bir model olarak öne çıktı.

Guidetti, Santarelli, Marco Motta, Barbolini, Ze Roberto gibi dünya çapında antrenörler de Türk kadın voleybolunun gelişimine önemli katkı sağladı.

Ama her şeyden ötesi Türk kadını voleybol sevdi, inandı ve başardı.

Sonuç ise uluslarası alanda kazanılan 30 kupa...

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
