Galatasaray'da 3 yerli hedefi

Galatasaray, yeni sezonda yerli rotasyonunu ve kulübesini güçlendirmek istiyor.
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de performanslarıyla dikkat çeken 3 oyuncuyla ilgileniyor.
Transferde önceliği yerli rotasyonuna veren Galatasaray; Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım, Alanyaspor'dan Ümit Akdağ ve Rizespor'dan Mithat Pala ile ile ilgileniyor.
OYUNCU PERFORMANSLARI
Başakşehir'de bu sezon 21 maçta süre bulan 23 yaşındaki santrfor Bertuğ Yıldırım, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.
Alanyaspor'da bu sezon 36 maçta süre bulan 22 yaşındaki stoper Ümit Akdağ, savunma performansının yanı sıra 1 gol ve 3 asistle skor katkısı da verdi.
25 yaşındaki sağ bek Mithat Pala, bu sezon Rizespor'da 33 maçta 3 gol attı ve 3 asist yaptı.
