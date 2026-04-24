Doğum izni resmi gazetede yayımlandı mı? Doğum izni yasalaştı mı?

Müjdeli haberi alan ve izin planlamasını baştan yapan ebeveynler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o çok beklenen yasa Meclis'ten geçti mi, yürürlüğe girdi mi?

Kısa, net ve milyonlarca aileyi sevince boğacak o cevap: Evet! Doğum iznini uzatan kanun teklifi, 22 Nisan 2026 Çarşamba gecesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek resmen YASALAŞTI!

Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair o meşhur dev torba yasa, milletvekillerinin oylarıyla Meclis'ten geçti. Bu tarihi kararla birlikte, annelerin ücretli doğum izni süresi uzatılırken, çalışma hayatındaki ebeveynlerin sosyal haklarında çığır açan bir döneme girilmiş oldu.

Yasanın Meclis'ten geçmesi işin en büyük adımıydı ancak yasal olarak uygulanabilmesi için son bir prosedür daha gerekiyor!

Şu anki durum: Kanun TBMM'de kabul edildi fakat henüz Resmi Gazete'de YAYIMLANMADI.

Ne Zaman Yayımlanacak: Meclis'ten geçen yasalar, Cumhurbaşkanının onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girer. Bu sürecin önümüzdeki birkaç gün içerisinde tamamlanması ve yasanın nisan ayının sonuna kadar Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yürürlük tarihi Resmi Gazete'de yayımlandığı gün itibarıyla başlayacaktır.

Meclis'ten geçen yeni yasaya göre çalışan annelerin hayatını değiştirecek o muazzam tablo şu şekilde şekillendi:

Eski Sistem: Doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftaydı.

Yeni Sistem: Ücretli analık izni süresi 24 HAFTAYA ÇIKARILDI! Bu izin, doğumdan önce 8 hafta, doğum sonrasında ise tam 16 hafta olarak kullanılacak.

Geçiş Süreci Müjdesi: 1 Nisan 2026 itibarıyla doğum yapmış ve henüz 24 haftalık süresini doldurmamış olan, yani halihazırda izinde bulunan anneler de talepleri halinde bu uzatma hakkından (ilave 8 hafta) faydalanabilecek!

Kamu, özel sektör, işçi, memur ayrımı olmaksızın tüm çalışan kadınlar bu haktan yararlanacak.

Torba yasadan sadece annelere değil, babalara da tarihi bir müjde çıktı! Özel sektör çalışanları için büyük bir mağduriyet yaratan o eşitsizlik ortadan kaldırıldı.

İş Kanunu'nda yapılan değişiklikle; özel sektörde işçi statüsünde çalışan babaların eşlerinin doğum yapması halinde kullandıkları 5 günlük ücretli babalık izni süresi tam 10 GÜNE ÇIKARILDI. * Böylece memur babalar ile özel sektör işçisi babalar arasındaki izin eşitsizliği giderilmiş oldu.