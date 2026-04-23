Arda Güler sakatlandı: Dünya Kupası tehlikesi

Real Madrid Kulübü, milli yıldızımız Arda Güler'in sakatandığını açıkladı,



21 yaşındaki milli futbolcumuzun arka adalesinde ezilme olduğu duyuruldu.



Bu sakatlık sonrası Arda Güler, Real Madrid ile sezonun geri kalanının önemli bir kısmında forma giyemeyecek.



Arda Güler, Dünya Kupası'na kadar sakatlığını atlatmak için doktor ve antrenörler eşliğinde kontrolünde önemli bir süreç yürütecek.



Özel bir ekiple sürekli kontrol altında olacak Arda Güler'in, A Milli Takım ile Dünya Kupası'nda forma giymesi bekleniyor.



