EuroLeague'de son play-off bileti sahibini buluyor

EuroLeague'de play-off'a kalan son takımı belirleyecek play-in mücadelesinde 24 Nisan Cuma günü Fransız ekibi Monaco ile İspanyol temsilcisi Barcelona karşı karşıya gelecek.



Gaston Medecin Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 20.30'da başlayacak.



Play-in ilk maçında Yunan ekibi Panathinaikos'a deplasmanda 87-79 mağlup olan Monaco, play-off için son şansını sahasında Barcelona karşısında değerlendirmeye çalışacak.



Barcelona ise Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk ettiği mücadeleyi 80-72 kazanarak, Monaco ile play-off bileti için kozlarını paylaşacak.



Monaco-Barcelona eşleşmesinin galibi, play-off'ta normal sezon lideri Olympiakos ile karşılaşacak.



Play-off eşleşmeleri



Olympiakos - Monaco/Barcelona



Fenerbahçe Beko - Zalgiris



Real Madrid - Hapoel IBI



Valencia Basket - Panathinaikos AKTOR



