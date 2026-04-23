23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
18:45
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
20:45
23 Nisan
Levante-Sevilla
20:00
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
21:00
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
22:30
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
19:45
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
22:00
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
21:30
23 Nisan
Casa Pia-Braga
21:00
22 Nisan
Torpedo Moscow-Nizhny Novgorod
0-0IPT
23 Nisan
Akron Togliatti-Dynamo Makhachkala
17:30
23 Nisan
FK Akhmat-Baltika
19:45
23 Nisan
S. Moskova-FC Krasnodar
19:45
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
19:00
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
19:00
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
21:00

EuroLeague'de son play-off bileti sahibini buluyor

EuroLeague'de play-off'un son bileti için Monaco ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Kazanan takım, Olympiakos ile eşleşecek.

23 Nisan 2026 13:38
Haber: AA
EuroLeague'de son play-off bileti sahibini buluyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

EuroLeague'de play-off'a kalan son takımı belirleyecek play-in mücadelesinde 24 Nisan Cuma günü Fransız ekibi Monaco ile İspanyol temsilcisi Barcelona karşı karşıya gelecek.

Gaston Medecin Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 20.30'da başlayacak.

Play-in ilk maçında Yunan ekibi Panathinaikos'a deplasmanda 87-79 mağlup olan Monaco, play-off için son şansını sahasında Barcelona karşısında değerlendirmeye çalışacak.

Barcelona ise Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk ettiği mücadeleyi 80-72 kazanarak, Monaco ile play-off bileti için kozlarını paylaşacak.

Monaco-Barcelona eşleşmesinin galibi, play-off'ta normal sezon lideri Olympiakos ile karşılaşacak.

Play-off eşleşmeleri

EuroLeague'de play-off eşleşmeleri şöyle:

Olympiakos - Monaco/Barcelona

Fenerbahçe Beko - Zalgiris

Real Madrid - Hapoel IBI

Valencia Basket - Panathinaikos AKTOR

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
