EuroLeague'de son play-off bileti sahibini buluyor

EuroLeague'de play-off'a kalan son takımı belirleyecek play-in mücadelesinde 24 Nisan Cuma günü Fransız ekibi Monaco ile İspanyol temsilcisi Barcelona karşı karşıya gelecek.
Gaston Medecin Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 20.30'da başlayacak.
Play-in ilk maçında Yunan ekibi Panathinaikos'a deplasmanda 87-79 mağlup olan Monaco, play-off için son şansını sahasında Barcelona karşısında değerlendirmeye çalışacak.
Barcelona ise Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk ettiği mücadeleyi 80-72 kazanarak, Monaco ile play-off bileti için kozlarını paylaşacak.
Monaco-Barcelona eşleşmesinin galibi, play-off'ta normal sezon lideri Olympiakos ile karşılaşacak.
Play-off eşleşmeleri
EuroLeague'de play-off eşleşmeleri şöyle:
Olympiakos - Monaco/Barcelona
Fenerbahçe Beko - Zalgiris
Real Madrid - Hapoel IBI
Valencia Basket - Panathinaikos AKTOR
