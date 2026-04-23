Samsunspor'dan hakem Atilla Karaoğlan için büyük tepki!

Samsunspor, kupadaki Trabzonspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan'a büyük tepki gösterdi.



Karadeniz ekibi, Trabzonspor maçının ardından sosyal medya hesabından hakem Karaoğlan için bir paylaşım yaptı.



Samsunspor'un paylaşımında, "Pozisyonlar açık, vicdan KARA... Hafızalardan çıkmayacak KARA gece!" denildi.



Samsunspor'un bu paylaşımı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.



Samsunspor Yardımcı Antrenörü Sebastian Hahn da maçın ardından "Kırmızı karta kadar daha iyi olan taraftık. Rakibimizi eleyebilirdik. Kırmızı karttan sonra boşlukları kapatmaya çalıştık. Çok iyi mücadele eden takımı tebrik ediyorum. Şanssız bir şekilde elendik diyebilirim. Hakem performansı kabul edilemezdi. Kendisinin performansını Rize'de de tecrübe etmiştik. Bunun futbolun bir parçası olduğunu düşünmüyorum." dedi.



