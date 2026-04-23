23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
1-3
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
3-0
23 Nisan
Levante-Sevilla
2-0
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
0-076'
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
0-012'
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
0-0
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
1-041'
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
0-0DA
23 Nisan
Casa Pia-Braga
0-183'
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
2-2
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
1-1
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
1-284'
23 Nisan
VfB Stuttgart-Freiburg
0-1DA

Samsunspor'dan hakem Atilla Karaoğlan için büyük tepki!

Samsunspor, kupadaki Trabzonspor maçının ardından hakem Atilla Karaoğlan için dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

calendar 23 Nisan 2026 22:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Samsunspor, kupadaki Trabzonspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan'a büyük tepki gösterdi.

Karadeniz ekibi, Trabzonspor maçının ardından sosyal medya hesabından hakem Karaoğlan için bir paylaşım yaptı.

Samsunspor'un paylaşımında, "Pozisyonlar açık, vicdan KARA... Hafızalardan çıkmayacak KARA gece!" denildi.

Samsunspor'un bu paylaşımı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Samsunspor Yardımcı Antrenörü Sebastian Hahn da maçın ardından "Kırmızı karta kadar daha iyi olan taraftık. Rakibimizi eleyebilirdik. Kırmızı karttan sonra boşlukları kapatmaya çalıştık. Çok iyi mücadele eden takımı tebrik ediyorum. Şanssız bir şekilde elendik diyebilirim. Hakem performansı kabul edilemezdi. Kendisinin performansını Rize'de de tecrübe etmiştik. Bunun futbolun bir parçası olduğunu düşünmüyorum." dedi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
