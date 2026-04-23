23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
18:45
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
20:45
23 Nisan
Levante-Sevilla
20:00
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
21:00
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
22:30
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
19:45
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
22:00
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
21:30
23 Nisan
Casa Pia-Braga
21:00
22 Nisan
Torpedo Moscow-Nizhny Novgorod
0-0IPT
23 Nisan
Akron Togliatti-Dynamo Makhachkala
17:30
23 Nisan
FK Akhmat-Baltika
19:45
23 Nisan
S. Moskova-FC Krasnodar
19:45
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
19:00
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
19:00
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
21:00

Balıkesir Play-Off'un ilk sınavında

TFF 3. Lig 4. Grup'ta sezonu 58 puanla 5. sırada tamamlayarak play-off'a kalan Balıkesirspor, play-off eşleşmesinde grup ikincisi Eskişehirspor ile karşılaşacak.

23 Nisan 2026 16:04
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonu 58 puanla beşinci sırada tamamlayarak Play-Off'a adını yazdıran Balıkesirspor eşleştiği grup ikincisi rakibi Eskişehirspor'u 24 Nisan Cuma günü ilk maçta konuk edecek.

Balıkesir Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak. Maçın biletleri kale arkaları 150, maraton tribün 250, kapalı tribün 500 TL'den satılırken, 13 bin 700 kapasiteli stadın tamamen dolması bekleniyor.

Rakibine 28 Nisan Salı günü Eskişehir'deki rövanşta konuk olacak Bal-Kes ilk maçta turu geçmek için avantajlı bir skor elde etmeyi planlıyor. Sezonun ilk yarısında Eskişehirspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip evindeki rövanştan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı. Turu geçen takım Karşıyaka-Ayvalıkgücü Belediyespor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Eskişehirspor geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'den 3'üncü Lig'e dönerken, Balıkesirspor ise Play-Off finali oynamasına rağmen 2'nci Lig hedefine ulaşamamıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
