Balıkesir Play-Off'un ilk sınavında

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonu 58 puanla beşinci sırada tamamlayarak Play-Off'a adını yazdıran Balıkesirspor eşleştiği grup ikincisi rakibi Eskişehirspor'u 24 Nisan Cuma günü ilk maçta konuk edecek.



Balıkesir Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak. Maçın biletleri kale arkaları 150, maraton tribün 250, kapalı tribün 500 TL'den satılırken, 13 bin 700 kapasiteli stadın tamamen dolması bekleniyor.



Rakibine 28 Nisan Salı günü Eskişehir'deki rövanşta konuk olacak Bal-Kes ilk maçta turu geçmek için avantajlı bir skor elde etmeyi planlıyor. Sezonun ilk yarısında Eskişehirspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip evindeki rövanştan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı. Turu geçen takım Karşıyaka-Ayvalıkgücü Belediyespor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Eskişehirspor geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'den 3'üncü Lig'e dönerken, Balıkesirspor ise Play-Off finali oynamasına rağmen 2'nci Lig hedefine ulaşamamıştı.



