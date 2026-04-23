23 Nisan
Samsunspor-Trabzonspor
18:45
23 Nisan
Beşiktaş-Alanyaspor
20:45
23 Nisan
Levante-Sevilla
20:00
23 Nisan
Rayo Vallecano-Espanyol
21:00
23 Nisan
Real Oviedo-Villarreal
22:30
23 Nisan
Go Ahead Eagles-Alkmaar
19:45
23 Nisan
PSV Eindhoven-PEC Zwolle
22:00
23 Nisan
St.Truiden-Anderlecht
21:30
23 Nisan
Casa Pia-Braga
21:00
22 Nisan
Torpedo Moscow-Nizhny Novgorod
0-0IPT
23 Nisan
Akron Togliatti-Dynamo Makhachkala
17:30
23 Nisan
FK Akhmat-Baltika
19:45
23 Nisan
S. Moskova-FC Krasnodar
19:45
23 Nisan
Randers FC-Fredericia
19:00
23 Nisan
FC Nordsjaelland-AGF
19:00
23 Nisan
Soenderjyske-FC Midtjylland
21:00

Keldon Johnson, Yılın Altıncı Adamı seçildi

San Antonio Spurs guardı Keldon Johnson, NBA'de 2025-26 sezonunun Yılın Altıncı Adamı ödülünün sahibi oldu.

23 Nisan 2026 12:51
Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
26 yaşındaki oyuncu, 100 spor yazarı ve yayıncının oy kullandığı ankette 63 birincilik oyu alarak ödüle uzandı. Johnson, oylamada Jaime Jaquez Jr. ve Tim Hardaway Jr. gibi isimleri geride bıraktı.

Johnson, sezon boyunca çıktığı 82 maçın tamamında kenardan gelerek 13.2 sayı, 5.4 ribaund ve 1.4 asist ortalamaları yakaladı. %51.9 şut isabetiyle oynayan oyuncu, maç başına 23.3 dakika süre alırken özellikle hücum ribaundlarındaki (1.7) katkısıyla dikkat çekti.

Bu ödülle birlikte Johnson, 1982-83 sezonundan bu yana Spurs tarihinde bu başarıyı elde eden ikinci oyuncu oldu. Daha önce Manu Ginobili 2007-08 sezonunda aynı ödüle layık görülmüştü.

Geçtiğimiz sezonun kazananı ise Payton Pritchard olmuştu. Boston Celtics forması giyen guard, benchten gelerek bir sezonda en fazla üçlük isabeti (246) kaydeden oyuncu olarak NBA tarihine geçmişti.

Spurs cephesinde bu hafta kazanılan ikinci büyük bireysel ödül de dikkat çekti. Victor Wembanyama, haftanın başında oy birliğiyle seçilen ilk Yılın Savunmacısı olarak tarihe geçmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
