Keldon Johnson, Yılın Altıncı Adamı seçildi

San Antonio Spurs guardı Keldon Johnson, NBA'de 2025-26 sezonunun Yılın Altıncı Adamı ödülünün sahibi oldu.



26 yaşındaki oyuncu, 100 spor yazarı ve yayıncının oy kullandığı ankette 63 birincilik oyu alarak ödüle uzandı. Johnson, oylamada Jaime Jaquez Jr. ve Tim Hardaway Jr. gibi isimleri geride bıraktı.



Johnson, sezon boyunca çıktığı 82 maçın tamamında kenardan gelerek 13.2 sayı, 5.4 ribaund ve 1.4 asist ortalamaları yakaladı. %51.9 şut isabetiyle oynayan oyuncu, maç başına 23.3 dakika süre alırken özellikle hücum ribaundlarındaki (1.7) katkısıyla dikkat çekti.



Bu ödülle birlikte Johnson, 1982-83 sezonundan bu yana Spurs tarihinde bu başarıyı elde eden ikinci oyuncu oldu. Daha önce Manu Ginobili 2007-08 sezonunda aynı ödüle layık görülmüştü.



Geçtiğimiz sezonun kazananı ise Payton Pritchard olmuştu. Boston Celtics forması giyen guard, benchten gelerek bir sezonda en fazla üçlük isabeti (246) kaydeden oyuncu olarak NBA tarihine geçmişti.



Spurs cephesinde bu hafta kazanılan ikinci büyük bireysel ödül de dikkat çekti. Victor Wembanyama, haftanın başında oy birliğiyle seçilen ilk Yılın Savunmacısı olarak tarihe geçmişti.



