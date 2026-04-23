22 Nisan
Galatasaray-Gençlerbirliği
0-2
22 Nisan
Bournemouth-Leeds United
2-2
22 Nisan
Burnley-M.City
0-1
22 Nisan
Elche-Atletico Madrid
3-2
22 Nisan
Real Sociedad-Getafe
0-1
22 Nisan
Barcelona-Celta Vigo
1-0
22 Nisan
PSG-Nantes
3-0
22 Nisan
Telstar-S. Rotterdam
4-1

Gençlerbirliği'nden 13 yıl sonra bir ilk!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı 2-0 ile deviren Gençlerbirliği, 13 yıl sonra ilk defa İstanbul'da sarı kırmızılıları mağlup etti.

calendar 22 Nisan 2026 23:52 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2026 00:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği'nden 13 yıl sonra bir ilk!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Galatasaray'ı 2-0 yenen Gençlerbirliği, 15 yıl sonra yarı finale çıktı.

RAMS Park'taki yapılan müsabakada güçlü rakibi Galatasaray'ı 51 dakikada Fıratcan Üzüm, 83. dakikada Traore'nin golleriyle eleyen başkent ekibi, organizasyonda en son 2010-11 sezonunda yarı finale yükselmişti.

Ankara temsilcisi o sezon yarı finalde Başakşehir'e elenerek kupaya veda etmişti.

Ziraat Türkiye Kupası'da B Grubu'nda mücadele eden Gençlerbirliği, 3 galibiyet, 1 beraberlikle grubunu üçüncü sırada tamamlamıştı. Kırmızı siyahlılar, çeyrek finalde A Grubu'nun namağlup lideri Galatasaray ile eşleşmişti.

13 YIL SONRA YENDİ

Gençlerbirliği en son en son 2013 yılında İstanbul'da konuk olduğu Galatasaray'ı 1-0 yenmişti.

Başkent ekibi, 2-0'lık galibiyetle 13 yılın ardından aynı başarıyı gösterdi.

Gençlerbirliği, yarı finalde Samsunspor-Trabzonspor maçının galibiyle karşılaşacak.

İKİNCİ DÖNEMDE İLK GALİBİYET

Gençlerbirliği, ligdeki son 10 maçında galibiyet elde edemedi. Kırmızı siyahlılar, söz konusu süreçte 3 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.

Başkent temsilcisi son galibiyetini ligin 20. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup ederek almıştı.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, takımının Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ı mağlup etmesiyle ikinci döneminin ilk galibiyetini almış oldu.

SON HABERLER
Tümü
  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 30 22 5 3 69 23 71
2 Fenerbahçe 30 19 10 1 68 30 67
3 Trabzonspor 30 19 8 3 57 32 65
4 Beşiktaş 30 16 7 7 54 36 55
5 Başakşehir 30 13 9 8 48 31 48
6 Göztepe 30 12 12 6 37 27 48
7 Samsunspor 30 10 12 8 36 39 42
8 Rizespor 30 9 10 11 41 42 37
9 Konyaspor 30 9 10 11 38 41 37
10 Gaziantep FK 30 9 10 11 41 49 37
11 Kocaelispor 30 9 9 12 25 34 36
12 Alanyaspor 30 6 15 9 35 35 33
13 Kasımpaşa 30 7 10 13 29 41 31
14 Antalyaspor 30 7 7 16 30 49 28
15 Gençlerbirliği 30 6 7 17 29 44 25
16 Eyüpspor 30 6 7 17 22 44 25
17 Kayserispor 30 4 11 15 21 57 23
18 Karagümrük 30 5 5 20 27 53 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.