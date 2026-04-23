Gençlerbirliği'nden 13 yıl sonra bir ilk!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Galatasaray'ı 2-0 yenen Gençlerbirliği, 15 yıl sonra yarı finale çıktı.
RAMS Park'taki yapılan müsabakada güçlü rakibi Galatasaray'ı 51 dakikada Fıratcan Üzüm, 83. dakikada Traore'nin golleriyle eleyen başkent ekibi, organizasyonda en son 2010-11 sezonunda yarı finale yükselmişti.
Ankara temsilcisi o sezon yarı finalde Başakşehir'e elenerek kupaya veda etmişti.
Ziraat Türkiye Kupası'da B Grubu'nda mücadele eden Gençlerbirliği, 3 galibiyet, 1 beraberlikle grubunu üçüncü sırada tamamlamıştı. Kırmızı siyahlılar, çeyrek finalde A Grubu'nun namağlup lideri Galatasaray ile eşleşmişti.
13 YIL SONRA YENDİ
Gençlerbirliği en son en son 2013 yılında İstanbul'da konuk olduğu Galatasaray'ı 1-0 yenmişti.
Başkent ekibi, 2-0'lık galibiyetle 13 yılın ardından aynı başarıyı gösterdi.
Gençlerbirliği, yarı finalde Samsunspor-Trabzonspor maçının galibiyle karşılaşacak.
İKİNCİ DÖNEMDE İLK GALİBİYET
Gençlerbirliği, ligdeki son 10 maçında galibiyet elde edemedi. Kırmızı siyahlılar, söz konusu süreçte 3 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.
Başkent temsilcisi son galibiyetini ligin 20. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup ederek almıştı.
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, takımının Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ı mağlup etmesiyle ikinci döneminin ilk galibiyetini almış oldu.
