Gençlerbirliği'nden 13 yıl sonra bir ilk!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Galatasaray'ı 2-0 yenen Gençlerbirliği, 15 yıl sonra yarı finale çıktı.



RAMS Park'taki yapılan müsabakada güçlü rakibi Galatasaray'ı 51 dakikada Fıratcan Üzüm, 83. dakikada Traore'nin golleriyle eleyen başkent ekibi, organizasyonda en son 2010-11 sezonunda yarı finale yükselmişti.



Ankara temsilcisi o sezon yarı finalde Başakşehir'e elenerek kupaya veda etmişti.



Ziraat Türkiye Kupası'da B Grubu'nda mücadele eden Gençlerbirliği, 3 galibiyet, 1 beraberlikle grubunu üçüncü sırada tamamlamıştı. Kırmızı siyahlılar, çeyrek finalde A Grubu'nun namağlup lideri Galatasaray ile eşleşmişti.



13 YIL SONRA YENDİ



Gençlerbirliği en son en son 2013 yılında İstanbul'da konuk olduğu Galatasaray'ı 1-0 yenmişti.



Başkent ekibi, 2-0'lık galibiyetle 13 yılın ardından aynı başarıyı gösterdi.



Gençlerbirliği, yarı finalde Samsunspor-Trabzonspor maçının galibiyle karşılaşacak.



İKİNCİ DÖNEMDE İLK GALİBİYET



Gençlerbirliği, ligdeki son 10 maçında galibiyet elde edemedi. Kırmızı siyahlılar, söz konusu süreçte 3 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.



Başkent temsilcisi son galibiyetini ligin 20. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup ederek almıştı.



Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, takımının Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ı mağlup etmesiyle ikinci döneminin ilk galibiyetini almış oldu.



