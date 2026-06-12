Trabzonspor'dan Mithat Pala hamlesi

Yerli rotasyonuna önem veren Trabzonspor, Çaykur Rizespor forması giyen Mithat Pala için yeniden devreye girdi. 25 yaşındaki sağ bekin bordo-mavili takıma katılmaya sıcak baktığı kaydedildi.
Trabzonspor, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında savunma hattındaki alternatifleri zenginleştirmek adına Çaykur Rizespor forması giyen Mithat Pala için yeniden devreye girdi. Geçtiğimiz günlerde yeşil-mavili kulübün transfer iddialarını yalanlayan resmi bir açıklama yapmasına rağmen bordo-mavili yönetim, 25 yaşındaki yıldızı kadroya katmak adına görüşmeleri tekrar sıklaştırdı.
Takımdaki savunma çeşitliliğini ve yerli rotasyonunu artırmak amacıyla transferi özellikle istenen Mithat Pala'nın da bordo- mavili ekibe katılmaya sıcak baktığı aktarıldı. Yıldız ismin Trabzonspor'dan gelecek nihai haberi beklemeye geçtiği öğrenildi.
ADETA BİR JOKER
Bordo-mavililerin kadrosuna katmak için uğraş verdiği Mithat Pala çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor. 25 yaşındaki futbolcu; sağ bek, sol bek, sol ön ve sağ kenar pozisyonlarında da oynayabiliyor. Mithat Pala, geçtiğimiz sezon
BU SEZON MİTHAT PALA
Ç. Rizespor formasıyla 35 resmi maça çıkarken 3 gol atmış, 3 asist yapmış ve istikrarlı bir görüntü çizmişti.
Trabzonspor, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında savunma hattındaki alternatifleri zenginleştirmek adına Çaykur Rizespor forması giyen Mithat Pala için yeniden devreye girdi. Geçtiğimiz günlerde yeşil-mavili kulübün transfer iddialarını yalanlayan resmi bir açıklama yapmasına rağmen bordo-mavili yönetim, 25 yaşındaki yıldızı kadroya katmak adına görüşmeleri tekrar sıklaştırdı.
Takımdaki savunma çeşitliliğini ve yerli rotasyonunu artırmak amacıyla transferi özellikle istenen Mithat Pala'nın da bordo- mavili ekibe katılmaya sıcak baktığı aktarıldı. Yıldız ismin Trabzonspor'dan gelecek nihai haberi beklemeye geçtiği öğrenildi.
ADETA BİR JOKER
Bordo-mavililerin kadrosuna katmak için uğraş verdiği Mithat Pala çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor. 25 yaşındaki futbolcu; sağ bek, sol bek, sol ön ve sağ kenar pozisyonlarında da oynayabiliyor. Mithat Pala, geçtiğimiz sezon
BU SEZON MİTHAT PALA
Ç. Rizespor formasıyla 35 resmi maça çıkarken 3 gol atmış, 3 asist yapmış ve istikrarlı bir görüntü çizmişti.