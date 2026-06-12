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Trabzonspor'dan Mithat Pala hamlesi

Trabzonspor, Çaykur Rizespor'un sağ beki Mithat Pala ile ilgileniyor

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Haziran 2026 10:50 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2026 10:53
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Trabzonspor'dan Mithat Pala hamlesi
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Yerli rotasyonuna önem veren Trabzonspor, Çaykur Rizespor forması giyen Mithat Pala için yeniden devreye girdi. 25 yaşındaki sağ bekin bordo-mavili takıma katılmaya sıcak baktığı kaydedildi.

Trabzonspor, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında savunma hattındaki alternatifleri zenginleştirmek adına Çaykur Rizespor forması giyen Mithat Pala için yeniden devreye girdi. Geçtiğimiz günlerde yeşil-mavili kulübün transfer iddialarını yalanlayan resmi bir açıklama yapmasına rağmen bordo-mavili yönetim, 25 yaşındaki yıldızı kadroya katmak adına görüşmeleri tekrar sıklaştırdı.

Takımdaki savunma çeşitliliğini ve yerli rotasyonunu artırmak amacıyla transferi özellikle istenen Mithat Pala'nın da bordo- mavili ekibe katılmaya sıcak baktığı aktarıldı. Yıldız ismin Trabzonspor'dan gelecek nihai haberi beklemeye geçtiği öğrenildi.

ADETA BİR JOKER

Bordo-mavililerin kadrosuna katmak için uğraş verdiği Mithat Pala çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor. 25 yaşındaki futbolcu; sağ bek, sol bek, sol ön ve sağ kenar pozisyonlarında da oynayabiliyor. Mithat Pala, geçtiğimiz sezon

BU SEZON MİTHAT PALA

Ç. Rizespor formasıyla 35 resmi maça çıkarken 3 gol atmış, 3 asist yapmış ve istikrarlı bir görüntü çizmişti.

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