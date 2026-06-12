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Beşiktaş, Ouattara'yı gündemine aldı

Beşiktaş, Monaco forması giyen 21 yaşındaki sol bek Kassoum Ouattara'ı gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, genç oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Haziran 2026 14:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş, Ouattara'yı gündemine aldı
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Beşiktaş, yabancı kuralı ve teknik direktör Vincenzo Italiano'nun talebi nedeniyle transferde 23 yaş altı oyunculara büyük önem veriyor.

BEŞİKTAŞ TAKİP EDİYOR

Beşiktaş'ın transfer gündemine aldığı isimlerden biri ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar, Monaco forması giyen 21 yaşındaki sol bek Kassoum Ouattara'yı gündemine aldı.

Siyah-beyazlıların ilgilendiği ve durumunu yakından takip ettiği 21 yaşındaki genç oyuncu, düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.

SEZON PERFORMANSI

Monaco'da geçen sezon 24 maçta süre bulan Kassoum Ouattara, 4 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcunun, kulübü Monaco ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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