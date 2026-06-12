Beşiktaş, Ouattara'yı gündemine aldı

Beşiktaş, yabancı kuralı ve teknik direktör Vincenzo Italiano'nun talebi nedeniyle transferde 23 yaş altı oyunculara büyük önem veriyor.
BEŞİKTAŞ TAKİP EDİYOR
Beşiktaş'ın transfer gündemine aldığı isimlerden biri ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar, Monaco forması giyen 21 yaşındaki sol bek Kassoum Ouattara'yı gündemine aldı.
Siyah-beyazlıların ilgilendiği ve durumunu yakından takip ettiği 21 yaşındaki genç oyuncu, düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.
SEZON PERFORMANSI
Monaco'da geçen sezon 24 maçta süre bulan Kassoum Ouattara, 4 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcunun, kulübü Monaco ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
BEŞİKTAŞ TAKİP EDİYOR
Beşiktaş'ın transfer gündemine aldığı isimlerden biri ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar, Monaco forması giyen 21 yaşındaki sol bek Kassoum Ouattara'yı gündemine aldı.
Siyah-beyazlıların ilgilendiği ve durumunu yakından takip ettiği 21 yaşındaki genç oyuncu, düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.
SEZON PERFORMANSI
Monaco'da geçen sezon 24 maçta süre bulan Kassoum Ouattara, 4 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcunun, kulübü Monaco ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.