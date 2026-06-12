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Kieran Trippier'den sözleşme fesih düşüncesi!

Newcastle United ile sözleşmesinin bitmesinin ardından 8 Haziran'da Wolverhampton'a imza atan Kieran Trippier, teknik direktör Rob Edwards'ın görevden ayrılmasının ardından Wolverhampton'dan ayrılmayı düşünüyor. Wolverhampton ile ön sözleşme imzalayan Trippier'in sözleşmesi 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Haziran 2026 14:39
Haber: Sporx.com dış haberler
Kieran Trippier'den sözleşme fesih düşüncesi!
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Wolverhampton'da Kieran Trippier transferi krize dönüşebilir.

İLK TRANSFER OLDU

35 yaşındaki Trippier, Newcastle United ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından 8 Haziran'da Wolverhampton ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Trippier, Wolverhampton'ın bu yaz gerçekleştirdiği ilk transfer oldu.

ROB EDWARDS İLE AYRILIK

Wolverhampton'da Trippier transferi sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İngiliz ekibi, 11 Haziran'da yaptığı açıklamayla teknik direktör Rob Edwards ile yolların ayrıldığını duyurdu.



SÖZLEŞME FESİH İHTİMALİ

Rob Edwards'a veda edilmesinin ardından kulübün yeni transferi Trippier için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Sky'da yer alan habere göre, Trippier, serbest kalmasının ardından teknik direktör Rob Edwards'ın da etkisiyle Wolverhampton'a imza attı.

35 yaşındaki İngiliz savunma oyuncusu, Edwards ile yolların ayrılmasını kulübün resmi açıklamasıyla öğrendi. Kulüp tarafından ihanete uğradığını düşünen Kieran Trippier, Wolverhampton ile imzaladığı sözleşmeyi feshetmeyi düşünüyor.

KULÜPLERİ DEĞERLENDİRİYOR

Trippier'in, bu gelişmeyle birlikte kendisine ilgi gösteren kulüpleri yeniden değerlendirmeye aldığı öne sürüldü.

Wolverhampton ile ön sözleşme imzalayan Trippier'in sözleşmesi 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

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