Kieran Trippier'den sözleşme fesih düşüncesi!

Wolverhampton'da Kieran Trippier transferi krize dönüşebilir.35 yaşındaki Trippier, Newcastle United ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından 8 Haziran'da Wolverhampton ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Trippier, Wolverhampton'ın bu yaz gerçekleştirdiği ilk transfer oldu.Wolverhampton'da Trippier transferi sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İngiliz ekibi, 11 Haziran'da yaptığı açıklamayla teknik direktör Rob Edwards ile yolların ayrıldığını duyurdu.Rob Edwards'a veda edilmesinin ardından kulübün yeni transferi Trippier için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.Sky'da yer alan habere göre, Trippier, serbest kalmasının ardından teknik direktör Rob Edwards'ın da etkisiyle Wolverhampton'a imza attı.35 yaşındaki İngiliz savunma oyuncusu, Edwards ile yolların ayrılmasını kulübün resmi açıklamasıyla öğrendi. Kulüp tarafından ihanete uğradığını düşünen Kieran Trippier, Wolverhampton ile imzaladığı sözleşmeyi feshetmeyi düşünüyor.Trippier'in, bu gelişmeyle birlikte kendisine ilgi gösteren kulüpleri yeniden değerlendirmeye aldığı öne sürüldü.Wolverhampton ile ön sözleşme imzalayan Trippier'in sözleşmesi 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.