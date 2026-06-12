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Galatasaray'da yeni rota Fransa: 'Yeni Zidane'

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Galatasaray, Monaco forması giyen Maghnes Akliouche'yi gündemine aldı. Teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi çok istediği 24 yaşındaki Fransız oyuncu için sarı-kırmızılı yönetimin ciddi bir bütçe ayırdığı ve ilerleyen günlerde resmi temaslara başlayacağı belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Haziran 2026 09:35
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'da yeni rota Fransa: 'Yeni Zidane'
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Galatasaray, transfer çalışmalarında rotasını Fransa'ya çevirdi. Sarı-kırmızılı yönetim, hem sağ kanat hem de 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen 24 yaşındaki Maghnes Akliouche'yi renklerine bağlamak için önemli bir bütçe ayırmaya hazırlanıyor. Transferfeed'in haberine göre, Monaco'dan ayrılmaya karar veren Cezayir asıllı Fransız futbolcu kendisine yeni bir kulüp arayışına girdi.



OKAN BURUK'UN JOKER TERCİHİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, sahada birden fazla mevkide forma giyebilen "joker" özellikli oyunculara duyduğu ilgi bu transfer girişiminde belirleyici rol oynuyor. Spor kamuoyunda "Yeni Zidane" olarak nitelendirilen Akliouche'nin tarzını çok beğenen tecrübeli çalıştırıcının raporu doğrultusunda, sarı-kırmızılı yönetimin ilerleyen günlerde transfer için nabız yoklamaya başlayacağı öğrenildi.



LIVERPOOL REKABETİ VE DEVLER LİGİ HEDEFİ

Piyasa değeri 50 milyon avro olarak gösterilen genç yıldız ile İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un da yakından ilgilendiği iddia ediliyor. Geçen sezonu 7. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek olan Monaco'dan ayrılma kararı alan Akliouche'nin, gelecek sezon kariyerini mutlaka Şampiyonlar Ligi'nde sürdürmek istediği ifade ediliyor.



GALATASARAY'A RAKİP OLMUŞTU

Genç futbolcu, geride kalan sezonda Şampiyonlar Ligi arenasında Galatasaray'a karşı rakip olarak sahaya çıkmıştı. Fransa'da oynanan ve Monaco'nun 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmada 90 dakika sahada kalan Akliouche, sergilediği performansla beğeni toplamıştı. O organizasyonda Galatasaray turnuvaya devam ederken, Monaco erken veda eden taraf olmuştu.



JUVENTUS'UN TEKLİFİNE RET

Kariyerine Avrupa'nın en büyük sahnesinde devam etmek isteyen Fransız futbolcunun, bu doğrultuda Juventus ihtimalini rafa kaldırdığı belirtildi.

BEN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İSTİYORUM BASKISI

Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan milli takımdan arkadaşı Kephren Thuram'ın çağrısına yanıt veren Akliouche, "Thuram bana Juventus'a gelmemi teklif etti, ama ben Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum." açıklamasını yaptı. Bu tavır, oyuncunun Şampiyonlar Ligi beklentisi sebebiyle Galatasaray'ın transferde ciddi bir alternatif olabileceği şeklinde iddia edildi.

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