Juventus'ta Damien Comolli için ayrılık ihtimali!

Juventus, yönetim kurulunda görev alan Damien Comolli'ye veda edebilir.



HEDEFLENEN TRANSFERLER



İtalyan ekibi; Aston Villa'dan kaleci Emiliano Martinez, Atletico Madrid'den hücum oyuncusu Alexander Sörloth ve Bologna'dan savunma oyuncusu Jhon Lucumi ile ilgileniyor. Fransız futbol insanı Comolli, bu transferlerde aktif olarak görev yapıyor.



Juventus'ta transferler ile birlikte ayrılacak oyuncular da büyük önem taşıyor. İtalyan ekibi, UEFA ile yapılan anlaşma nedeniyle 30 Haziran'a kadar gerçekleştirilmesi gereken satışlarla da ilgileniyor.



YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ PLANI



Di Marzio'nun haberine göre, Juventus'u bu gelişmelerle birlikte oldukça zorlu bir transfer dönemi bekliyor. İtalyan ekibinin sahipleri, bu gelişmelerle birlikte takımı yeniden zirveye taşımak için yönetim kurulunu da değiştirmeyi planlıyor.



COMOLLI'YE VEDA İHTİMALİ



Takımın geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamamasını da göz önünde bulunduran Juventus, yönetimde görev alan Damien Comolli ile ayrılığı da gündeminde bulunduruyor.



Comolli, geçen yılın kasım ayında Juventus'un yönetim kurulunda görev almaya başlamıştı.







