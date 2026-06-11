Golbol millileri fırtına gibi: 2'de 2!

Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Kadın ve Erkek Golbol Milli Takımları, gruplarında ikinci maçlarını da kazandı.



KADINLAR MİLLİ TAKIMIMIZ 10-1 MAĞLUP ETTİ



Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre Çin'in Hangzhou kentindeki organizasyonda, ikinci gün müsabakaları tamamlandı. C Grubu'nda yer alan Kadın Golbol Milli Takımı, Büyük Britanya'yı 10-1 mağlup etti.



ERKEKLER İSE 6-2 AVUSTRALYA'YI MAĞLUP ETMEYİ BAŞARDI



Erkek Golbol Milli Takımı ise X Grubu'ndaki müsabakada Avustralya'yı 6-2 yendi. Bu sonuçlarla milliler, gruplarında 2'de 2 yaptı.



Türkiye grup aşamasında yarın kadınlarda Çin, erkeklerde Ukrayna ile karşılaşacak.



