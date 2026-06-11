Golbol millileri fırtına gibi: 2'de 2!

Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Kadın ve Erkek Golbol Milli Takımları, ikinci maçlarını da kazanarak gruplarında 2'de 2 yaptı. Kadınlar Büyük Britanya'yı 10-1, erkekler ise Avustralya'yı 6-2 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Haziran 2026 15:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Golbol millileri fırtına gibi: 2'de 2!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Kadın ve Erkek Golbol Milli Takımları, gruplarında ikinci maçlarını da kazandı.

KADINLAR MİLLİ TAKIMIMIZ 10-1 MAĞLUP ETTİ

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre Çin'in Hangzhou kentindeki organizasyonda, ikinci gün müsabakaları tamamlandı. C Grubu'nda yer alan Kadın Golbol Milli Takımı, Büyük Britanya'yı 10-1 mağlup etti.

ERKEKLER İSE 6-2 AVUSTRALYA'YI MAĞLUP ETMEYİ BAŞARDI

Erkek Golbol Milli Takımı ise X Grubu'ndaki müsabakada Avustralya'yı 6-2 yendi. Bu sonuçlarla milliler, gruplarında 2'de 2 yaptı.

Türkiye grup aşamasında yarın kadınlarda Çin, erkeklerde Ukrayna ile karşılaşacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.