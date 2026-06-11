Vedat Muriqi, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor!

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım transfer çalışmalarına erkenden başladı. Özellikle santrfor transferi yapmak isteyen ve gözünü Vedat Muriqi'ye çeviren Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Haziran 2026 14:11
Fotoğraf: Imago
Vedat Muriqi, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor!
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Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk transferi yükleniyor...

Aziz Yıldırım, adaylık sürecinde Vedat Muriqi ile her konuda anlaşmaya varmıştı.

MALLORCA İLE ANLAŞMA TAMAM

Mallorca ile de ilk görüşmeler yapılmıştı. Yıldırım, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk iş olarak İspanyol ekibiyle pazarlıklara hız verdi. Taraflar 15 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya vardı. SarıLacivertliler bu ücreti Mallorca'ya 3 yılda ödeyecek.

İSTANBUL'A GELİYOR

Anlaşmada ayrıca sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesi de bulunacak. Vedat Muriqi, sabırsızlıkla kulüplerin el sıkışmasını bekliyordu. Müjdeli haberi alan Kosovalı golcü, bavullarını topladı. Muriqi ve ailesi, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek. 

3 YILLIK SÖZLEŞME

Tecrübeli forvet, önce sağlık kontrolünden geçecek ve ardından Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşmeye imzasını atacak. Başarılı oyuncu daha önce 2019- 20 sezonunda Sarı-Lacivertli formayı giymiş ve 21 milyon Euro'ya Lazio'ya transfer olmuştu. Muriqi, en büyük hayalim dediği şampiyonluk için Fenerbahçe'ye geri dönüyor.

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