Vedat Muriqi, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor!

Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk transferi yükleniyor...
Aziz Yıldırım, adaylık sürecinde Vedat Muriqi ile her konuda anlaşmaya varmıştı.
MALLORCA İLE ANLAŞMA TAMAM
Mallorca ile de ilk görüşmeler yapılmıştı. Yıldırım, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk iş olarak İspanyol ekibiyle pazarlıklara hız verdi. Taraflar 15 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya vardı. SarıLacivertliler bu ücreti Mallorca'ya 3 yılda ödeyecek.
İSTANBUL'A GELİYOR
Anlaşmada ayrıca sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesi de bulunacak. Vedat Muriqi, sabırsızlıkla kulüplerin el sıkışmasını bekliyordu. Müjdeli haberi alan Kosovalı golcü, bavullarını topladı. Muriqi ve ailesi, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek.
3 YILLIK SÖZLEŞME
Tecrübeli forvet, önce sağlık kontrolünden geçecek ve ardından Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşmeye imzasını atacak. Başarılı oyuncu daha önce 2019- 20 sezonunda Sarı-Lacivertli formayı giymiş ve 21 milyon Euro'ya Lazio'ya transfer olmuştu. Muriqi, en büyük hayalim dediği şampiyonluk için Fenerbahçe'ye geri dönüyor.
Aziz Yıldırım, adaylık sürecinde Vedat Muriqi ile her konuda anlaşmaya varmıştı.
MALLORCA İLE ANLAŞMA TAMAM
Mallorca ile de ilk görüşmeler yapılmıştı. Yıldırım, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk iş olarak İspanyol ekibiyle pazarlıklara hız verdi. Taraflar 15 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya vardı. SarıLacivertliler bu ücreti Mallorca'ya 3 yılda ödeyecek.
İSTANBUL'A GELİYOR
Anlaşmada ayrıca sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesi de bulunacak. Vedat Muriqi, sabırsızlıkla kulüplerin el sıkışmasını bekliyordu. Müjdeli haberi alan Kosovalı golcü, bavullarını topladı. Muriqi ve ailesi, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek.
3 YILLIK SÖZLEŞME
Tecrübeli forvet, önce sağlık kontrolünden geçecek ve ardından Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşmeye imzasını atacak. Başarılı oyuncu daha önce 2019- 20 sezonunda Sarı-Lacivertli formayı giymiş ve 21 milyon Euro'ya Lazio'ya transfer olmuştu. Muriqi, en büyük hayalim dediği şampiyonluk için Fenerbahçe'ye geri dönüyor.