Petkimspor'da yaprak dökümü: İzmir ekibi 4 isimle yollarını ayırdı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor, yeni sezon öncesi kadro planlaması kapsamında ayrılıkları açıkladı. İzmir ekibi, kadrosunda yer alan 4 yerli oyuncusuyla yolların ayrıldığını resmi olarak bildirdi.



AYRILAN İSİMLER BELLİ OLDU



Aliağa Petkimspor cephesinden yapılan bilgilendirmeye göre; Yunus Emre Sonsırma, Troy Selim Şav, Mustafa Kurtuldum ve Boran Güler ile yeni sezonda yola devam edilmeyecek. Takımdan ayrılan isimlerden Yunus Emre Sonsırma'nın, transfer döneminde Safiport Erokspor ile anlaşma sağladığı bilgisi de paylaşıldı.



KULÜPTEN TEŞEKKÜR MESAJI



İzmir ekibi, ayrılık kararlarının ardından oyuncuları için resmi bir veda açıklaması yayımladı. Kulübün duyurusunda, geride kalan 2025-2026 sezonu boyunca Aliağa için mücadele eden Yunus Emre Sonsırma, Troy Selim Şav, Mustafa Kurtuldum ve Boran Güler'e gösterdikleri gayret ve emekler için teşekkür edildiği belirtildi. Açıklama, söz konusu basketbolculara kariyerlerinin geri kalan bölümünde başarı dilenmesiyle son buldu.



