Para tenisçi Ahmet Kaplan'ın hedefi grand slam şampiyonu ve dünya 1 numarası olmak

Fransa Açık'ta quad kategorisinde ikinci olan Ahmet Kaplan:





"En büyük hayalimiz, grand slam şampiyonluğu kazanmak. Uzun vadede dünya 1 numarası olmak"



Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya:



"Hem Roland Garros'ta hem Avustralya Açık'ta hem de Los Angeles'ta o altın madalyayı boynuna takacağına inanıyorum. Çünkü sende bu inanç, azim, kararlılık var"



Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Müderrisgil:



"Kutladığımız başarı, sadece bir Grand Slam finali değil yıllardır istikrarlı bir şekilde yükselen bir sporcunun, emekle örülmüş yolculuğunun yeni bir kilometre taşıdır"



Tekerlekli sandalye tenisinde teklerde grand slam finaline çıkan ilk Türk sporcu olan Ahmet Kaplan, büyük turnuvalarda şampiyonluk kazanmak ve uzun vadede dünya 1 numarasına yükselmek istediğini söyledi.



Quad tekerlekli sandalye kategorisinde katıldığı grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) final oynayan Ahmet, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Basın toplantısına, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile TTF Başkanı Şafak Müderrisgil de katıldı.



24 yaşındaki Ahmet, 8 yaşında geçirdiği elektrik kazası sonucu ayaklarını kaybetmesinin ardından tekerlekli sandalye basketboluyla tanıştığını, devamında da takım kaptanı sayesinde tenise yöneldiğini aktararak, bunun "hayatının en iyi kararı" olduğunu dile getirdi.



Mevcut antrenör ekibiyle çalışmaya başladığı 2023'ten itibaren kariyerinin yükselişe geçtiğini belirten Ahmet, "Son iki Avustralya Açık'ta yarı final, geçen sene Wimbledon'da yarı final, Roland Garros'da (çiftler) final oynamak, bu sene tekrar final oynamak bizim adımıza gurur verici oldu. Hem kendi adıma hem ekibim adına hem Türk tenisi adına... Gerçekten güzel şeyler başardığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Quad tekerlekli sandalye dünya sıralamasının 4 numarası Ahmet, hedeflerine dair, "En büyük hayalimiz, grand slam şampiyonluğu kazanmak. Uzun vadede dünya 1 numarası olmak. İçimizi burkan 2024 Paralimpik Oyunları dördüncülüğü sonrası paralimpik madalyasını inanıyorum ki Los Angeles'ta çok güzel taçlandıracağız." dedi.



Desteklerinden dolayı antrenörleri, kulübü ve sponsorlarına teşekkür eden Ahmet, hayallerinden birinin de tekerlekli sandalye tenis akademisi kurmak olduğunu sözlerine ekledi.



Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya, sporun vazgeçmeyenlerin kazandığı, vazgeçenlerin de evinde oturduğu bir alan olduğunu söyleyerek "Ahmet her türlü zorluğa rağmen, önüne çıkan engellere rağmen, her şart ve koşulda kendini ispat etmiş, ispat etmeye de devam eden bir kardeşimiz. İkincilik çok kıymetli ama Ahmet'e benim bir tavsiyem de var; 'Ahmetçiğim tarih altınları yazar. Onun için bundan sonraki hedefin, yapacağın tüm mücadele altın içindir. Önümüzdeki dönemde hem Roland Garros'da hem Avustralya Açık'ta hem de Los Angeles'ta o altın madalyayı boynuna takacağına inanıyorum. Çünkü sende bu inanç, azim, kararlılık var." diye konuştu.



Ahmet'in Türk tenisini daha ileri götürmeye aday olduğunu belirten Yerlikaya, "Başarılı olmak bir defaya mahsus herkese geçerli olabilir. Asıl başarı, birden fazla tekrarı gelen organizasyonlardır, şampiyonalardır. Bugüne kadar Ahmet Kaplan dünyanın belki beşindeydi, altısındaydı. Şimdi ikinci sıradasın, hedef noktaya geldin. Alttaki herkes seni hedef olarak görüyor. Artık şampiyonluğa oynuyorsun, onlar da senin yerine talip. Onun için yükün ağır, derdin çok olacak." yorumunu yaptı.



Yerlikaya, ayrıca eskiden tek çatı altında toplanan bedensel engelli sporlarının, ilgili branş federasyonlarına dağıtılması sonrası uluslararası organizasyonlardaki madalya sayılarının katlanarak arttığını da vurguladı.



Şafak Müderrisgil: "Ahmet Kaplan'ın rol model olacağına yürekten inanıyorum"



Başarısından dolayı Ahmet'i kutlayan ve emeği geçenlere teşekkür eden TTF Başkanı Müderrisgil ise "Ahmet Kaplan, geçtiğimiz hafta dünyadaki en prestijli dört tenis turnuvasından biri olan Fransa Açık'ta, quad kategorisinde finale yükselerek yalnızca kendi kariyerinin değil, Türk tenis tarihinin de en önemli başarılarından birine imza attı. Ahmet'in başarısını sadece finalle, kupayla ya da sıralamayla anlatmak eksik kalır. Biz Ahmet'i; yılmadan çalışan, her gün kendisini geliştirmeye devam eden, korta çıktığında son topa kadar mücadeleyi bırakmayan karakteriyle tanıyoruz. Sahadaki kararlılığı, spora olan tutkusu ve örnek duruşu, onu başarıya taşıyan en önemli özellikler oldu." değerlendirmesinde bulundu.



Müderrisgil, Ahmet'in yıllar içinde uluslararası arenada adım adım yükseldiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Kutladığımız başarı, sadece bir Grand Slam finali değil yıllardır istikrarlı bir şekilde yükselen bir sporcunun, emekle örülmüş yolculuğunun yeni bir kilometre taşıdır. Ahmet Kaplan'ın Roland Garros'da elde ettiği bu tarihi sonucun, gelecekte tekerlekli sandalye tenisine başlayacak pek çok genç sporcuya ilham vereceğine ve Ahmet Kaplan'ın rol model olacağına yürekten inanıyorum."



Basın toplantısının ardından 3 isim, Ahmet'in Fransa Açık'ta kazandığı ikincilik şiltiyle poz verdi. Yerlikaya ve Müderrisgil, Ahmet'e plaket verdi.



