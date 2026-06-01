Haber Tarihi: 01 Haziran 2026 17:00 - Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2026 17:00

2026 Dünya Kupası ne zaman başlıyor?

Dünya futbolunun o devasa milli takımlar arenası olan Dünya Kupası için geri sayım hızla devam ederken, tüm yeryüzündeki futbol tutkunlarının nefesini tutarak beklediği o sarsıcı an giderek yaklaşıyor! Tarihte ilk kez böylesine devasa bir katılımla ve üç ülkenin ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası, arama motorlarında şimdiden fırtınalar koparıyor. "2026 Dünya Kupası ne zaman başlıyor? 2026 Dünya Kupası maçları hangi ülkede, açılış maçı hangi tarihte?" sorguları spor sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte formalarınızı şimdiden hazırlamanızı sağlayacak o sarsılmaz fikstür gerçekleri ve turnuvanın tüm detayları!

2026 Dünya Kupası ne zaman başlıyor?
Abone Ol
Milli takımlarının o devasa kupayı kaldırmasını hayal eden taraftarlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen büyük futbol maratonu ne zaman start alacak?
2026 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR? (O DEVASE TARİH)

Kısa, net ve bugünden itibaren takvimlerinizi işaretlemenizi sağlayacak o resmi başlama tarihi: 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran 2026 Perşembe günü oynanacak sarsıcı açılış maçıyla resmen başlayacaktır. Kuzey Amerika'nın üç dev ülkesi olan ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı bu muazzam turnuvanın açılış maçı, 11 Haziran'da Meksika'nın başkenti Mexico City'deki o ikonik Aztek Stadyumu'nda (Estadio Azteca) Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacaktır. Turnuvanın Bitişi (Dev Final): Futbol dünyasının en büyüğünün belirleneceği o sarsıcı final karşılaşması ise 19 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecektir.

Diğer Haberler

Felipe Melo'dan Neymar'a Galatasaray forması Galatasaray Felipe Melo'dan Neymar'a Galatasaray forması
iPhone 18 ne zaman çıkacak? Gündem iPhone 18 ne zaman çıkacak?
2026 LGS ne zaman? MEB sınav takvimi! Gündem 2026 LGS ne zaman? MEB sınav takvimi!
Vincenzo Montella'dan Dünya Kupası mesajı Dünya Kupası 2026 Vincenzo Montella'dan Dünya Kupası mesajı
2026 Dünya Kupası ne zaman başlıyor? Gündem 2026 Dünya Kupası ne zaman başlıyor?
İran Milli Futbol Takımı'nın nihai kadrosu belli oldu Dünya Kupası 2026 İran Milli Futbol Takımı'nın nihai kadrosu belli oldu
Vedat Muriqi'den Fenerbahçe baskısı! Fenerbahçe Vedat Muriqi'den Fenerbahçe baskısı!
Fenerbahçe'de ayrılık kapıda: Fred Fenerbahçe Fenerbahçe'de ayrılık kapıda: Fred
Jhon Duran'dan ayrılık ve transfer açıklaması Fenerbahçe Jhon Duran'dan ayrılık ve transfer açıklaması
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray ve Napoli arasında sürpriz transfer ihtimali!
2
Bursaspor transferde gümbür gümbür!
3
Borussia Dortmund'dan Guirassy için transfer açıklaması!
4
Galatasaray, Fabian Ruiz için PSG'yi bekliyor
5
Diego Carlos'un geleceği için mesaj
6
Samsunspor'a bir yıldız daha: Kusso!
7
Fati'nin tapusunu Barça'dan aldılar!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.