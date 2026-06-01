2026 Dünya Kupası ne zaman başlıyor?

Milli takımlarının o devasa kupayı kaldırmasını hayal eden taraftarlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen büyük futbol maratonu ne zaman start alacak?

Kısa, net ve bugünden itibaren takvimlerinizi işaretlemenizi sağlayacak o resmi başlama tarihi: 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran 2026 Perşembe günü oynanacak sarsıcı açılış maçıyla resmen başlayacaktır. Kuzey Amerika'nın üç dev ülkesi olan ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı bu muazzam turnuvanın açılış maçı, 11 Haziran'da Meksika'nın başkenti Mexico City'deki o ikonik Aztek Stadyumu'nda (Estadio Azteca) Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacaktır. Turnuvanın Bitişi (Dev Final): Futbol dünyasının en büyüğünün belirleneceği o sarsıcı final karşılaşması ise 19 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecektir.