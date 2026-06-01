Haber Tarihi: 01 Haziran 2026 17:00 -
Güncelleme Tarihi:
01 Haziran 2026 17:00
2026 Dünya Kupası ne zaman başlıyor?
Dünya futbolunun o devasa milli takımlar arenası olan Dünya Kupası için geri sayım hızla devam ederken, tüm yeryüzündeki futbol tutkunlarının nefesini tutarak beklediği o sarsıcı an giderek yaklaşıyor! Tarihte ilk kez böylesine devasa bir katılımla ve üç ülkenin ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası, arama motorlarında şimdiden fırtınalar koparıyor. "2026 Dünya Kupası ne zaman başlıyor? 2026 Dünya Kupası maçları hangi ülkede, açılış maçı hangi tarihte?" sorguları spor sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte formalarınızı şimdiden hazırlamanızı sağlayacak o sarsılmaz fikstür gerçekleri ve turnuvanın tüm detayları!
Milli takımlarının o devasa kupayı kaldırmasını hayal eden taraftarlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen büyük futbol maratonu ne zaman start alacak?
2026 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR? (O DEVASE TARİH)Kısa, net ve bugünden itibaren takvimlerinizi işaretlemenizi sağlayacak o resmi başlama tarihi: 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran 2026 Perşembe günü oynanacak sarsıcı açılış maçıyla resmen başlayacaktır. Kuzey Amerika'nın üç dev ülkesi olan ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı bu muazzam turnuvanın açılış maçı, 11 Haziran'da Meksika'nın başkenti Mexico City'deki o ikonik Aztek Stadyumu'nda (Estadio Azteca) Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacaktır. Turnuvanın Bitişi (Dev Final): Futbol dünyasının en büyüğünün belirleneceği o sarsıcı final karşılaşması ise 19 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecektir.
