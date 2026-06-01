2026 LGS ne zaman? MEB sınav takvimi!

2026 yılında liseye geçiş heyecanı yaşayacak yüz binlerce 8. sınıf öğrencisi ve veli, "LGS ne zaman 2026" sorusunun yanıtını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yılı sınav takvimini yayımladı ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tarihi netleşti.

Öğrenciler için kritik öneme sahip olan LGS sınavı öncesinde başvuru süreci, sınav giriş belgeleri, soru dağılımları ve sonuç tarihi gibi detaylar da merak konusu oldu. İşte 2026 LGS hakkında bilinmesi gereken tüm ayrıntılar…

LGS Ne Zaman 2026?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 2026 LGS sınavı, 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav, Türkiye genelinde merkezi olarak uygulanacak. (Millî Eğitim Bakanlığı)

MEB'in yayımladığı sınav takvimiyle birlikte öğrenciler için geri sayım da başlamış oldu.

2026 LGS Saat Kaçta Başlayacak?

Geçmiş yıllardaki uygulamaya benzer şekilde sınavın iki oturum halinde yapılması bekleniyor.

Sözel Oturum

Başlangıç Saati: 09.30

Süre: 75 dakika

Sayısal Oturum

Başlangıç Saati: 11.30

Süre: 80 dakika

Resmi kılavuz yayımlandığında saat bilgileri kesinleşecek.

LGS'de Hangi Derslerden Soru Çıkacak?

2026 LGS'de öğrenciler toplam 90 soruyla karşılaşacak. Sorular 8. sınıf müfredatı ve kazanımlarına göre hazırlanacak. (Millî Eğitim Bakanlığı)

Sözel Bölüm Dersleri

Türkçe

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Yabancı Dil

Sayısal Bölüm Dersleri

Matematik

Fen Bilimleri

LGS Başvuruları Ne Zaman Yapılacak?

LGS başvurularının 2026 yılı bahar aylarında e-Okul sistemi üzerinden alınması bekleniyor. Önceki yıllarda olduğu gibi öğrencilerin büyük bölümünün başvurusu okul müdürlükleri tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecek.

MEB'in yayımlayacağı resmi başvuru kılavuzu ile süreç netlik kazanacak.

2026 LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Sınav sonuçlarının Temmuz 2026 içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuç ekranı üzerinden öğrenciler:

Yüzdelik dilimlerini,

Merkezi sınav puanlarını,

Yerleştirme bilgilerini görüntüleyebilecek.

Tercih süreci ise sonuçların ardından başlayacak.

LGS'ye Kaç Öğrenci Girecek?

Her yıl yaklaşık 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı LGS'de 2026 yılında da yoğun başvuru bekleniyor. Öğrenciler sosyal medya platformları ve eğitim forumlarında sınavın zorluk seviyesi, çalışma programları ve deneme sınavları üzerine yoğun şekilde paylaşım yapıyor.

Özellikle son aylarda:

Deneme sınavı çözme,

Paragraf çalışmaları,

Matematik tekrarları,

Fen kamp programları öğrencilerin en çok odaklandığı konular arasında yer alıyor.

LGS'ye Hazırlanan Öğrenciler İçin Öneriler

Uzmanlar, LGS'ye hazırlanan öğrencilerin özellikle son dönemde düzenli tekrar yapmasının büyük önem taşıdığını belirtiyor.

Öğrencilere önerilen çalışma yöntemleri:

Günlük soru çözüm hedefi belirlemek,

Eksik konuları analiz etmek,

Süre tutarak deneme çözmek,

Uyku düzenine dikkat etmek,

Düzenli paragraf ve problem pratiği yapmak.

2026 LGS Takvimi

MEB tarafından açıklanan bilgilere göre önemli tarihler şöyle:

LGS Sınav Tarihi: 14 Haziran 2026 Pazar

Okulların Kapanışı: 26 Haziran 2026 Cuma

Sonuç Açıklama Tarihi: Temmuz 2026 (bekleniyor

Sıkça Sorulan Sorular

LGS ne zaman 2026?

2026 LGS sınavı 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak.

LGS kaç oturumdan oluşuyor?

Sınav sözel ve sayısal olmak üzere iki oturum halinde uygulanacak.

LGS'de kaç soru sorulacak?

Toplam 90 soru sorulması bekleniyor.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sonuçların Temmuz 2026 içerisinde açıklanması bekleniyor.

LGS'ye kimler girebilir?

sınıfta öğrenim gören öğrenciler LGS'ye başvurabiliyor.