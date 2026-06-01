iPhone 18 ne zaman çıkacak?

Eski telefonunu değiştirmek veya katlanabilir bir ekran deneyimi yaşamak isteyen tüketiciler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen devasa modeller ne zaman sahneye çıkacak?

Kısa, net ve bugüne kadar bildiğiniz tüm Apple geleneklerini unutturacak o sarsıcı resmi iddia: Apple, iPhone 18 serisiyle birlikte tek bir büyük lansman yerine, ürünlerini iki farklı mevsime yayacağı devasa bir bölünmüş strateji uygulayacak!

Güvenilir analistlerin ve üretim bandından gelen sızıntıların netleştirdiği o sarsıcı takvime göre, bütçenizi ve planlarınızı tamamen değiştirecek olan model dağılımı şu şekildedir:

Eylül 2026 (Sonbahar Lansmanı): Apple, bu sonbaharda sadece en pahalı ve premium modellerini sahneye sürecek. iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve markanın tarihindeki o ilk katlanabilir telefonu olan iPhone Fold (Ultra) bu dönemde resmi olarak tanıtılacak ve satışa sunulacak.

Mart 2027 (İlkbahar Lansmanı): Eğer daha uygun fiyatlı standart modelleri bekliyorsanız, fazladan bir altı ay daha sabretmeniz gerekecek! Giriş seviyesi olan standart iPhone 18, iPhone 18e ve ince tasarımıyla öne çıkacak iPhone Air 2 modelleri ise 2027'nin bahar aylarında kullanıcılarla buluşacak.

Eylül 2026'daki o büyük şovun şüphesiz en sarsıcı aktörü Apple'ın ilk katlanabilir telefonu olacak. Sızıntılara göre kapalıyken 5.5 inç, tamamen açıldığında ise tam 7.8 inçlik devasa bir ekrana dönüşecek bu canavar, premium segmentte kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak. Ancak bu devasa inovasyona sahip olmanın bedelinin 2.000 dolar barajını aşabileceği de konuşulan sarsıcı gerçekler arasında yer alıyor.

Lansman dönemleri ayrılsa da Apple, iPhone 18 ailesinde donanım gücünü zirveye taşımaktan geri durmuyor. Sızan o devasa teknik özellik listesi şu şekilde dikkat çekiyor:

2nm A20 Pro İşlemci: Akıllı telefon tarihinde bir ilk olarak, TSMC'nin en gelişmiş 2 nanometre mimarisiyle üretilen A20 çipleri bu cihazlarda kullanılacak. Bu sayede devasa bir performans artışı ve pil ömründe sarsıcı bir verimlilik elde edilecek.

12GB RAM Gücü: Gelişmiş yapay zeka özelliklerinin ve cihaz içi çalışan yerel dil modellerinin akıcı çalışabilmesi için tüm iPhone 18 ailesinde RAM kapasitesi standart olarak 12GB seviyesine çıkarılıyor.

Değişken Diyaframlı Kamera: Pro modellerin ana kamerasında yer alacak bu yeni lens teknolojisi, ışık koşullarına göre diyaframı mekanik olarak ayarlayarak profesyonel kameraları aratmayacak sarsıcı gece fotoğrafları sunacak.

Apple Üretimi C2 Modem: Apple, Qualcomm'a olan bağımlılığına tamamen son vererek kendi geliştirdiği ve mmWave 5G destekli C2 modem çipini ilk kez bu seride entegre edecek.