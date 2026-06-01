 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
01 Haziran
Slovakya-Malta
19:00
01 Haziran
Bulgaristan-Karadağ
19:00
01 Haziran
Norveç-İsveç
20:00
01 Haziran
Türkiye-Kuzey Makedonya
20:30
01 Haziran
Avusturya-Tunus
21:45
02 Haziran
Kolombiya-Kosta Rika
02:00

Fati'nin tapusunu Barça'dan aldılar!

AS Monaco, Ansu Fati'nin sözleşmesindeki satın alma maddesini kullandı ve İspanyol yeteneği 11 milyon Euro karşılığında Barcelona'dan transfer etti.

calendar 01 Haziran 2026 14:59 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2026 15:00
Haber: Sporx.com dış haberler
Fati'nin tapusunu Barça'dan aldılar!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News


Barcelona'da geleceği merak konusu olan Ansu Fati, geçen sezonu kiralık geçirdiği AS Monaco'ya bonservisiyle transfer olması konusunda tarafların anlaşmaya vardığı belirtildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Barcelona ile Monaco, Ansu Fati transferi için 11 milyon euro bonservis bedeli üzerinde el sıkıştı.

Anlaşmada Katalan ekibinin ilerleyen dönem için satıştan pay almasını sağlayacak özel bir madde de yer alıyor.

FATI MONACO'DA DEVAM EDECEK

Geçtiğimiz sezon Ligue 1'de Monaco formasıyla dikkat çeken Ansu Fati, Fransa'daki ilk yılında 11 kez gol sevinci yaşadı.

Performansıyla kulüp içinde olumlu izlenim bırakan genç futbolcunun, yeni dönemde de Monaco kariyerine devam etmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Filipe Luis'in teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından Ansu Fati'nin takımda kalma fikrine daha olumlu yaklaştığı ve projenin önemli parçalarından biri olabileceği kaydedildi.

Ansu Fati, Barcelona altyapısından yetişen ve bir dönem kulübün en büyük yeteneklerinden biri olarak gösteriliyordu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.