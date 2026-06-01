Fati'nin tapusunu Barça'dan aldılar!

Barcelona'da geleceği merak konusu olan Ansu Fati, geçen sezonu kiralık geçirdiği AS Monaco'ya bonservisiyle transfer olması konusunda tarafların anlaşmaya vardığı belirtildi.



Fabrizio Romano'nun haberine göre Barcelona ile Monaco, Ansu Fati transferi için 11 milyon euro bonservis bedeli üzerinde el sıkıştı.



Anlaşmada Katalan ekibinin ilerleyen dönem için satıştan pay almasını sağlayacak özel bir madde de yer alıyor.



FATI MONACO'DA DEVAM EDECEK



Geçtiğimiz sezon Ligue 1'de Monaco formasıyla dikkat çeken Ansu Fati, Fransa'daki ilk yılında 11 kez gol sevinci yaşadı.



Performansıyla kulüp içinde olumlu izlenim bırakan genç futbolcunun, yeni dönemde de Monaco kariyerine devam etmeye sıcak baktığı ifade edildi.



Filipe Luis'in teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından Ansu Fati'nin takımda kalma fikrine daha olumlu yaklaştığı ve projenin önemli parçalarından biri olabileceği kaydedildi.



Ansu Fati, Barcelona altyapısından yetişen ve bir dönem kulübün en büyük yeteneklerinden biri olarak gösteriliyordu.



