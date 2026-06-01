Dünya Kupası 2026
TFF'den Dünya Kupası için radikal karar!

EURO 2024'teki yüksek ağırlama bütçesi ve geniş misafir kadrosuyla eleştirilen TFF, Dünya Kupası için yeni bir bir uygulamaya gidiyor. İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimi, ABD'deki turnuvaya gitmek isteyen kulüp başkanlarına fiyat tarifesi çıkardı.

calendar 01 Haziran 2026 09:41
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Dünya Kupası hazırlıkları hem sahada hem de idari katta tüm hızıyla sürüyor. Federasyonun şu sıralar en yoğun mesai harcadığı konuların başında ise seyahat ve davetli listesinin planlanması geliyor.

"ÜCRETSİZ AĞIRLAMA" YOK!

Hatırlanacağı üzere, Mehmet Büyükekşi dönemindeki EURO 2024 organizasyonu, yoğun misafir trafiği ve harcamalar uzun süre tartışılmıştı. Mevcut yönetimin bu şampiyonada nasıl bir yol izleyeceği merak konusuyken, TFF'nin üst düzey bir yetkilisinden konuya açıklık getiren net bir açıklama geldi. Federasyon yetkilisinin aktardığı bilgilere göre, bu turnuvada geçmişteki "ücretsiz ağırlama" geleneğine son verildi.

KULÜPLERE RESMİ YAZI

Kulüplere gönderilen resmi yazıda, turnuvaya katılmak isteyen başkanların 15 bin dolarlık katılım bedelini ilgili hesaba yatırmaları gerektiği belirtildi. Turnuvaya eşiyle birlikte katılmak isteyen başkanlar için ise tarife 24 bin dolar olarak belirlendi. Ayrıca maç biletlerinin VIP protokolden değil, birinci kategori tribünlerden sağlandığı öğrenildi. İdari tarafta biletlerin dağıtım planlaması da netleşti. Futbolculara ve teknik kadroya, aileleri ile yakınları için toplam 250 bilet ayrıldı. Sponsorlara da benzer şekilde yaklaşık 250 bilet tahsis edilirken, TFF Yönetim Kurulu üyelerine ise kişi başı üçer bilet hakkı tanındı.

KONGREYE NASIL YANSIR?

Bugüne kadar büyük turnuvalara federasyon bütçesiyle gitmeye alışmış kulüp başkanlarına böyle bir tarife uygulanması, futbol kulislerinde oldukça ses getirecek gibi görünüyor. Çünkü, futbol federasyonunun 7-8 Haziran tarihlerinde Ankara'da yapılacak mali genel kurulu var. Dünya Kupası'nın dönüşüyle birlikte statü değişiklikleri için planlanan olası olağanüstü genel kurul öncesinde de bu hamle oldukça ilgi çekici. Profesyonel liglerdeki 139 kulüp başkanına sunulan bu "ücretli paket" teklifinin, genel kurul sürecine ve Türk futbol kamuoyuna nasıl yansıyacağını önümüzdeki günler gösterecek.

ABD, Senegal karşısında 3 golle kazandı
Güney Afrika'nın Dünya Kupası yolculuğu vize sorunları nedeniyle ertelendi
Lucas Torreira, beklediği haberi alamadı!
Dünya Kupası tarihinin en çok kart gören futbolcusu Mascherano
