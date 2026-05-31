Dünya Kupası 2026
Güney Afrika'nın Dünya Kupası yolculuğu vize sorunları nedeniyle ertelendi

Güney Afrika millî futbol takımı, vize sorunları nedeniyle 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Meksika'ya planlanan uçuşunu erteleyip kamp çalışmalarına Johannesburg'da devam etmek zorunda kaldı.

calendar 31 Mayıs 2026 17:57
Güney Afrika Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası için organizasyonun ev sahiplerinden Meksika'ya bugün yapmayı planladığı uçuşun, bazı oyuncular ile yetkililerin vizelerinde yaşanan sorun dolayısıyla gerçekleşemediği bildirildi.

Güney Afrika Futbol Federasyonundan (SAFA) yapılan açıklamada, "Güney Afrika Milli Futbol Takımı, bazı oyuncular ve yetkililer vize konusunda sorunlar yaşadı. Sonuç olarak grup planlandığı gibi bu sabah seyahat edemedi." denildi.

Açıklamada, "SAFA, takımın 11 Haziran'da Azteca Stadı'nda ev sahiplerinden Meksika ile yapacağı açılış maçından önce en kısa sürede Meksika'ya seyahat etmesini sağlamak için gece gündüz çalışıyor. Takımın turnuva hazırlıklarının yolunda gitmesini sağlamaya kararlıyız. Milli takım, yola çıkana kadar Johannesburg'da antrenmanlarına devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Turnuvanın açılış maçında Güney Afrika, ev sahiplerinden Meksika ile 11 Haziran Perşembe günü karşı karşıya gelecek.

Güney Afrika, A Grubu'nda Meksika dışında Güney Kore ve Çekya ile mücadele edecek.

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde düzenlenecek.

D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
