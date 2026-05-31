Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
Dünya Kupası 2026
00
GÜN
00
SAAT
00
DK
00
SN
Turnuvaya SADECE KALDI!

Dünya Kupası tarihi: 1966

İngiltere'de 1966 yılında düzenlenen sekizinci Dünya Kupası'nı, ev sahibi ülke kazandı.

calendar 31 Mayıs 2026 16:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dünya Kupası tarihi: 1966
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News
 1966 Dünya Kupası, "futbolun beşiği" adlandırılan İngiltere'nin ev sahipliğinde yapıldı.

Adaylık sürecinde Batı Almanya ve İspanya'yı geride bırakan İngiltere, sekizinci Dünya Kupası'nı düzenlemeye hak kazandı.

İngiltere 1966'ya 16 ülke katıldı. Avrupa'dan 10, Güney Amerika'dan 4, Asya ve Kuzey Amerika'dan ise birer ekip, İngiltere'de mücadele etti.

Avrupa'dan Bulgaristan, İngiltere, Fransa, Batı Almanya, Macaristan, İtalya, Portekiz, SSCB, İspanya ve İsviçre, Güney Amerika'dan Arjantin, Brezilya, Şili, Uruguay, Asya'dan Kuzey Kore ve Kuzey Amerika'dan Meksika, 1966'daki organizasyonda yer aldı.

İngiltere'nin tartışmalı şampiyonluğu

İngiltere'de ilk kez düzenlenen Dünya Kupası'nda seyircisi önünde zafere ulaşan ev sahibi takımın şampiyonluğu, finalde Geoff Hurst'ün attığı gol nedeniyle uzun süre tartışıldı.

Londra'da 30 Temmuz 1966'da yaklaşık 97 bin seyirci önünde oynanan finalde İngiltere, uzatmada Batı Almanya'yı 4-2 yenerek tarihinin ilk ve tek şampiyonluğuna ulaştı.

Batı Almanya 12. dakikada Helmut Haller'in golüyle 1-0 öne geçti. İngiltere, 18. dakikada Hurst ile skora denge getirdi ve ilk devre 1-1 sona erdi. Ev sahibi ülke, 78. dakikada Martin Peters ile öne geçse de normal süre, 89. dakikada Wolfgang Weber'in golüyle 2-2 sonuçlandı. İngiltere, Hurst ile 101. dakikada bir kez daha üstünlüğü yakalarken topun çizgiyi geçip geçmediği tartışmalara neden oldu. 120. dakikada tekrar sahneye çıkan Hurst, maçın skorunu belirledi ve İngiltere, sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Hurst, attığı 3 golle final maçında "hat-trick" yapan ilk oyuncu olmayı da başardı.

Carbajal tarihe geçti

Meksika'nın efsane kalecilerinden Antonio Carbajal, 5 kez Dünya Kupası organizasyonlarında mücadele eden ilk oyuncu oldu.

Carbajal, 1950, 1954, 1958 ve 1962'den sonra İngiltere 1966'da da takımının kalesini koruyarak Dünya Kupası tarihine geçti. Meksikalı kaleci, 37 yaşındayken takımının formasını Uruguay ile grupta oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmada son kez giydi.

 Gol kralı Eusebio

İngiltere'deki turnuvanın gol kralı, Portekiz'den Eusebio oldu.

Rakip fileleri 9 kez havalandıran Eusebio'nun gol krallığına ulaştığı turnuvada Batı Almanya'dan Helmut Haller 6 golle ikinci, SSCB'den Valeriy Porkuyan, İngiltere'den Geoff Hurst, Macaristan'dan Ferenc Bene ve Almanya'dan Franz Beckenbauer, dörder golle üçüncü sırayı aldı.

32 maçta 89 gol atıldı

İngiltere 1966'da yapılan 32 maçta 89 gol atıldı.

Maç başına 2,8 gol ortalaması yakalanan kupanın en golcü takımları ise 17 golle Portekiz ve 15 golle Batı Almanya oldu.

 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
Güney Afrika
Güney Afrika'nın Dünya Kupası yolculuğu vize sorunları nedeniyle ertelendi
Lucas Torreira, beklediği haberi alamadı!
Lucas Torreira, beklediği haberi alamadı!
Dünya Kupası tarihinin en çok kart gören futbolcusu Mascherano
Dünya Kupası tarihinin en çok kart gören futbolcusu Mascherano
Dünya Kupası
Dünya Kupası'nın en uzun süre gol yemeyen kalecisi Zenga
Dünya Kupası tarihi: 1966
Dünya Kupası tarihi: 1966
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
Sporx Anasayfasına Dön