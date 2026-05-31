Dünya Kupası tarihi: 1962

Avrupa ülkeleri İsviçre ve İsveç'te yapılan Dünya Kupası organizasyonlarının ardından ev sahipliği bir kez daha Güney Amerika'ya geçti ve turnuva 1962 yılında Şili'de düzenlendi.



Batı Almanya ve Arjantin gibi güçlü adayları geride bırakan Şili, seçimi kazanarak yedinci Dünya Kupası'nı düzenlemeye hak kazandı.



Şili 1962'ye 16 ülke katıldı. Avrupa'dan 10, Güney Amerika'dan 5, Kuzey Amerika'dan ise bir ekip, Şili'de mücadele etti.



Avrupa'dan Bulgaristan, Çekoslovakya, İngiltere, Batı Almanya, Macaristan, İtalya, SSCB, İspanya, İsviçre ve Yugoslavya, Güney Amerika'dan Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya ve Uruguay ile Kuzey Amerika'dan Meksika, 1962'deki organizasyona katılan ülkeler oldu.



Sertliği getiren takım: İtalya



Şili'nin ev sahipliğindeki 1962 FIFA Dünya Kupası, en sert geçen turnuva olarak tarihe not düşüldü.



Henüz turnuvanın ilk turu tamamlandığında başta Brezilya'nın yıldız ismi Pele olmak üzere 37 futbolcu sakatlanarak kupa dışında kaldı.



Birçok futbolcunun, "turnuvaya sertliği getiren takım" görülen İtalya'nın maçlarında sakatlanması dikkati çekti. Öyle ki Şili basınında İtalyanların turnuvaya yanlışlıkla dövüş takımını getirdiği haberleri yer aldı.



İlk kez averaj uygulaması



Şili'deki Dünya Kupası'nda ilk kez averaj uygulamasına geçildi.



Daha önceki turnuvalarda aynı puana sahip takımlar, baraj maçı oynadı. Şili'deki organizasyonla ilk defa averaj uygulamasına geçildi ve üst sırada yer alacak ekip, bu kuralla belirlendi.



Puskas bu kez İspanya formasıyla



Ferenc Puskas, iki farklı ülke forması altında Dünya Kupası'nda forma giydi.



İsviçre 1954'te Macaristan forması ile mücadele eden golcü futbolcu, Şili'de ise İspanya adına sahaya çıktı.



Puskas'ın yanı sıra bu turnuvada Jose Santamaria ve Jose Altafini de farklı milli takımları tercih etti. İsviçre 1954'te Uruguay adına sahaya çıkan Santamaria, bu kez İspanya'da, İsveç 1958'de Brezilya'da oynayan Altafini ise bu defa İtalya'da görev aldı.



1930'da Arjantin milli takımındaki Attilio Demaria ve Luis Monti, 1934'te kupaya uzanan İtalya'nın formasını giydi.



Brezilya, Pele olmadan zafere ulaştı



Son şampiyon Brezilya, yıldızı Pele'nin grup maçlarında sakatlanmasına rağmen namağlup geldiği finalde Çekoslovakya'yı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.



Santiago'da 17 Haziran 1962'de yaklaşık 68 bin seyirci önünde oynanan finalde Çekoslovakya, 15. dakikada Josef Masopust'un golüyle 1-0 öne geçti. "Sambacılar", rakibine 17. dakikada Amarildo, 69. dakikada Zito ve 78. dakikada Vava'nın golleriyle karşılık vererek maçtan 3-1 galip ayrıldı ve üst üste ikinci şampiyonluğuna imza attı.



İlk kez birden fazla gol kralı çıktı



Şili'deki organizasyonda, Dünya Kupası tarihinde ilk kez birden fazla gol kralı çıktı.



Rakip fileleri 4'er kez havalandıran Macaristan'dan Florian Albert, SSCB'den Valentin Ivanov, Yugoslavya'dan Drazen Jerkovic, Şili'den Leonel Sanchez, Brezilya'dan Vava ve Garrincha, gol krallığını paylaştı.



32 maçta 89 gol atıldı



Şili 1962'de yapılan 32 maçta 89 gol atıldı.



Maç başına 2,8 gol ortalaması yakalanan kupanın en golcü takımları ise 14 golle Brezilya ve 10'ar golle Yugoslavya ile Şili oldu.



