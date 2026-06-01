İşte Hakan Safi'nin 2 yerli ve milli yıldızı!

Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, "İki tane yerli-milli oyuncuyla anlaştık. Onları da açıklayacağız. İki tane de dünya yıldızı getireceğim, bu belki üç de olabilir. Sadece ipucu veriyorum, internete bakınca görürsünüz" dedi.



Safi'nin anlaştığı futbolculardan birinin Borussia Dortmund'dan ayrılan Salih Özcan olduğu bildirildi.



MERİH'LE GÖRÜŞÜYOR



Safi'nin ayrıca Al Ahli ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Merih Demiral için de devrede olduğu öne sürüldü.



Safi, Arap ekibinden yıllık 13 milyon Euro kazanan ve Fenerbahçe altyapısından yetişen Merih ile temaslarını devam ettirdiği öğrenildi.



