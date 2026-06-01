Galatasaray'dan Sallai için taviz yok!

Galatasaray, Roland Sallai ile ilgili taviz vermeyecek.
PEŞİNDEKİ TAKIMLAR
Galatasaray'ın başarılı isimlerinden Sallai, özellikle İngiliz ekipleri tarafından yakından takip ediliyor. Sallai ile; Aston Villa, Fulham ve Nottingham Forest gibi takımlar ilgileniyor.
Sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki futbolcu için 20 milyon euro'nun altına düşünmüyor.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Sallai, 1 gol attı ve 6 asist yaptı.
Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Roland Sallai'nin, güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.
