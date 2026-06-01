 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }

Galatasaray'dan Sallai için taviz yok!

Galatasaray, özellikle İngiliz ekiplerinin yakından ilgilendiği Roland Sallai için 20 milyon euro'nun altına inmeyecek.

calendar 01 Haziran 2026 08:37
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Sallai için taviz yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News
Galatasaray, Roland Sallai ile ilgili taviz vermeyecek.

PEŞİNDEKİ TAKIMLAR

Galatasaray'ın başarılı isimlerinden Sallai, özellikle İngiliz ekipleri tarafından yakından takip ediliyor. Sallai ile; Aston Villa, Fulham ve Nottingham Forest gibi takımlar ilgileniyor.

Sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki futbolcu için 20 milyon euro'nun altına düşünmüyor.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Sallai, 1 gol attı ve 6 asist yaptı.

Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Roland Sallai'nin, güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.